Entregan casas a 40 familias en Sinaloa como parte del programa Vivienda para el Bienestar

Vivienda para el Bienestar CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2026.- Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional se realizó un enlace con el estado de Tamaulipas para dar seguimiento al programa “Vivienda para el Bienestar”, con la participación de Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas; Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Durante el enlace se presentó el caso de Tania y su esposo Jorge, derechohabientes beneficiarios de la nueva entrega de viviendas del programa. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

El día de hoy, la conferencia de prensa matutina, “Las mañaneras del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo lugar en Sinaloa y a través de un enlace con el gobernador de dicho estado, Rubén Rocha Moya, se hizo entrega de casas a 40 familias en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, que se ubica en Los Mochis, Sinaloa. Esto como parte del programa Vivienda para el Bienestar, el cual tiene el objetivo de a apoyar a quienes tienen entre uno y dos salarios mínimos.

Asimismo, se está trabajando en la construcción de casas en ocho municipios y la meta es que, entre las distintas dependencias federales, haya un total 56 mil casas en todo el estado. En un principio, la meta original era de únicamente 29 mil viviendas, sin embargo fue incrementada para que alcanzará así los 33 mil 730.2 millones de pesos de inversión total, lo que va a a beneficiar a más de 202 mil personas.

Durante el enlace, que también contó con la participación de Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de forma simbólica se le entrego uno de los departamentos a Belem Ponce, quien es estudiante de Derecho, madre soltera y trabaja en servicio al cliente.

Por otra parte, el director general del Infonavit señaló que ya se colocó el 100 por ciento de los departamentos del fraccionamiento Nuevo Horizonte.