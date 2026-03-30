Caso Carmiña Miroslava Castro: cronología de lo que se sabe de la desaparición de la influencer repostera en Sinaloa

Carmiña Miroslava Castro El domingo 29 de marzo fue reportada como desaparecida la influencer y repostera Carmiña Miroslava Castro; mostró actividad en redes sociales hace menos de un día.

Carmiña Miroslava Castro, creadora de contenido en redes sociales que se especializa en la repostería, fue reportada como desaparecida el domingo 29 de marzo en Culiacán, después de que un colectivo solicitara el apoyo de la ciudadanía para hallar a la joven.

En respuesta, al Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda con el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata y localización de la influencer de 29 años, quien fue vista por última vez en un domicilio ubicado en el Boulevard Rolando Arjona Amabilis, Culiacán.

Carmiña Miroslava Castro estuvo activa en redes sociales un día antes de su desaparición

La joven de 29 años es reconocida en Culiacán y redes sociales por su contenido de repostería, mostrando el desarrollo de su emprendimiento llamado “Rosa Dely”, negocio en el que vende cupcakes, pasteles, fresas con crema, donas, entre otros postres.

Carmiña Miroslava inició su actividad como influencer de repostería en YouTube, donde compartía recetas de alimentos dulces y ocasionalmente salados, mientras que en 2020 se centró en mostrar más sobre la convivencia con sus cuatro hijos; el último video que la creadora de contenido subió en esta plataforma fue publicado en el año 2023.

Por otra parte, en Instagram, su publicación más reciente fue realizada hace seis días y se muestra en un evento que se realizó en lo que presuntamente parece ser un lugar llamado “Campestre La Herradura”.

Sin embargo, la actividad no terminó ahí, pues menos de un día previo a su desaparición, Carmiña publicó una historia en la misma red social en la que dio aviso sobre los horarios de atención en su local de postres.

¿Qué pasó con Carmiña Miroslava Castro?

La desaparición de la joven influencer originaria de Sinaloa fue realizada por Sabuesos Guerreras, colectivo de Culiacán dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en el estado, quienes pidieron el apoyo de la ciudadanía para la localización de Carmiña.

De acuerdo con la ficha de búsqueda que la Fiscalía General del Estado (FGE) difundió en sus redes sociales, la creadora de contenido fue vista por última vez en un doimicilio ubicado en Boulevard Rolando Arjona Amabilis.

No obstante, algunos medios locales reportaron que Carmiña fue interceptada en su local por hombres armados que la privaron de su libertad.

Los testimonios recogidos en los reportes incluso señalaron que la joven iba acompañada de su esposo y uno de sus hijos, cuando tres hombres vestidos de negro, armados y con el rostro cubierto la obligaron a subir a una camioneta gris, huyendo con dirección a la carretera Los Mochis-Culiacán.

A pesar de que no existe confirmación por parte de las autoridades sobre esta versión de su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa advirtió que la integridad de Carmiña Castro se encuentra en riesgo y podría ser víctima de la comisión de un delito.

¿Cómo va la búsqueda de la influencer Carmiña Miroslava Castro?

Hasta el momento, se cree que existió una vigilancia previa a la influencer o un posible ataque directo en una zona de tránsito común, ya que Carmiña Miroslava Castro se dirigía a atender su negocio “Rosa Dely”, cuyo horario de atención está disponible hasta las 22:00 horas de la noche.

Este incidente se registró en un área con actividad comercial, lo que generó preocupación entre las personas que frecuentan las inmediaciones.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la FGE, Carmiña tiene tres tatuajes comos señas particulares: Tessio, en la nuca; Aadamelia 1717, en la mano derecha; y en el dedo medio de la mano izquierda tiene la letra T junto a un corazón.

Es descrita con una complexión mediana, tez clara y con una estatura de 1.70 metros; al momento de los hechos, Carmiña vestía blusa y pants de color negro y tenis sin especificar.