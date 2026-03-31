Patrulla choca y se incendia en la México-Puebla: policía muere calcinado en San Jerónimo Caleras

Autopista México-Puebla Un elemento de la Policía Estatal falleció calcinado tras estrellarse la patrulla que conducía contra un pilar del segundo piso de la autopista

La madrugada de este martes, un policía estatal perdió la vida luego de que la patrulla en la que realizaba recorridos de vigilancia chocara contra uno de los pilares del segundo piso de la autopista México-Puebla y se incendiara casi de inmediato.

El accidente ocurrió en dirección a los estadios, entre La María y San Felipe Hueyotlipan, a la altura de San Jerónimo Caleras.

¿Qué ocurrió en la autopista México-Puebla?

Testigos reportaron una columna de humo visible desde varios puntos y un incendio que consumió por completo la unidad oficial; el siniestro se registró cerca de la gasolinera Makana, lo que generó la movilización de ambulancias, bomberos y policías estatales.

Al llegar, los cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento del agente, identificado como Valentín Gerardo Martínez Valencia.

Aunque las causas del choque aún no se han confirmado, versiones preliminares indican que pudo estar involucrado un vehículo particular. La patrulla quedó totalmente calcinada después del impacto.

Informe de la SSP

La Secretaría de Seguridad Pública estatal lamentó el fallecimiento del elemento y señaló que perdió la vida mientras cumplía labores de vigilancia, en un comunicado, la dependencia destacó que Martínez Valencia era reconocido por su disciplina y compromiso dentro de la corporación.

La SSP informó que desde los primeros minutos se brindó acompañamiento a la familia del agente, incluyendo apoyo institucional, legal y humano.

Afectaciones a la circulación en la autopista México-Puebla ¿sígu cerrado?

El choque provocó el cierre total de la autopista México-Puebla en sentido a los estadios para permitir las labores de rescate y el levantamiento del cuerpo. La zona fue acordonada durante varias horas mientras se retiraba la unidad siniestrada y se realizaban maniobras de limpieza.

La circulación comenzó a reabrirse de forma gradual, aunque se mantiene tránsito lento en el kilómetro 120+900 debido a las afectaciones. Autoridades continuarán investigando la mecánica del accidente para determinar responsabilidades.