Encuentran sin vida a uno de los hombres que quedaron atrapados en la mina de El Rosario, Sinaloa

Rescate de los mineros en Sinaloa Las brigadas que operan en la mina Santa Fe, en El Rosario, mantienen labores continuas para estabilizar la zona afectada por el colapso de la presa de jales. Autoridades federales y estatales concentran esfuerzos en reforzar estructuras, controlar el flujo de agua y avanzar hacia el punto donde permanecen tres trabajadores atrapados.

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncio que los rescatistas que se encuentran trabajando en el caso de los cuatro hombres que quedaron atrapados en la Mina de Santa Fe en el municipio El Rosario, Sinaloa, han encontrado sin vida a un minero.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que después del hallazgo en el interior de la mina, se llevaron a cabo los proceso técnicos debidos con el objetivo de recuperar el cuerpo.

De igual manera, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio inició a las diligencias para su traslado a la unidad forense, donde se van a realizar las pruebas correspondientes para su identificación.