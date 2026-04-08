Más de 16 mil cruceristas llegan a Mazatlán en Abril

Turismo Mazatlán

En lo que va del mes de abril han llegado a Mazatlán 16,353 visitantes internacionales a bordo de cuatro cruceros turísticos, lo que ha generado una derrama económica mayor a los 26 millones de pesos.

El último y cuarto crucero en detenerse en el destino fue el “Norwegian Jade”, el cual arribo el día de hoy con 2,502 pasajeros y 942 tripulantes, quienes disfrutaron tanto del puerto y sus atractivos turísticos, como de la gastronomía, de la historia y de las tradiciones de las comunidades rurales.

La secretaria de Turismo del estado de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, comentó que desde enero a la fecha han llegado 47 embarcaciones turísticas al puerto con más de 173 mil cruceristas, gracias a quienes se ha generado una derrama económica superior a los 278 millones de pesos.

Para Mazatlán, el turismo de cruceros es un componente vital de su economía, ya que actúa no solo como una fuente generadora de ingresos inmediatos, sino que también es una plataforma de promoción internacional que a largo plazo puede apoyar a otros sectores turísticos. Esto se debe a que en muchas ocasiones, los cruceristas que visitan por primera vez el puerto en una escala de ocho horas quedan cautivados con lo que el destino les ofrece y toman la decisión de regresar con el objetivo de que su próxima visita sea más prolongada.

Para el mes de abril se tiene estimado que van a ser 20 cruceros en total los que visiten la ciudad en compañía de 74 mil turistas que generarán una derrama económica de aproximadamente 118 millones de pesos.