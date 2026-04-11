Cumple gobierno de Baja California con obras de agua y drenaje en Primo Tapia

Elgobierno estatal encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó sobre la conclusión de obras de infraestructura hidráulica en la comunidad de Primo Tapia, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios básicos como agua potable y drenaje para sus habitantes.

De acuerdo con la información oficial, estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las familias en zonas que históricamente habían enfrentado rezagos en servicios públicos. La obra consistió en la introducción de red de drenaje sanitario, lo que permitirá a los residentes contar con un sistema adecuado para el manejo de aguas residuales.

Autoridades estatales destacaron que este tipo de proyectos responde a una demanda prioritaria de la población, ya que el acceso al agua y saneamiento es fundamental para la salud y el bienestar. En este sentido, se subrayó que la intervención contribuye a reducir riesgos sanitarios y mejorar las condiciones de vida en la comunidad.

Asimismo, se explicó que estas obras no solo atienden necesidades inmediatas, sino que también forman parte de una visión a largo plazo enfocada en el desarrollo sostenible de Baja California, mediante la ampliación de infraestructura básica en zonas vulnerables.

El gobierno estatal reiteró que continuará impulsando acciones similares en distintas regiones, especialmente en comunidades que carecen de servicios esenciales. En este contexto, se señaló que garantizar el acceso al agua potable y al drenaje es una de las principales prioridades de la actual administración.

Habitantes de Primo Tapia han manifestado que estas obras representan un cambio significativo en su vida cotidiana, ya que anteriormente enfrentaban dificultades para el manejo de aguas residuales, lo que generaba problemas de higiene y salud.

Finalmente, la administración estatal reafirmó su compromiso de seguir trabajando para reducir las brechas de desigualdad en el acceso a servicios públicos, a través de proyectos que impacten directamente en el bienestar de la población y fortalezcan el desarrollo de las comunidades en Baja California.