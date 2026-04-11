Impulsan proyecto para producción de carne de calidad en Tamaulipas

Fortalecimiento de la carne en Tamaulipas

El secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, encabezó una reunión de trabajo para estructurar el proyecto ejecutivo que impulse el fortalecimiento del sector ganadero y la consolidación de la producción de carne de calidad en la entidad.

Durante el encuentro, Varela Flores estableció la coordinación interinstitucional en la que participan el gobierno federal, Bancomext, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, con el propósito de consolidar acciones que fortalezcan la competitividad del sector pecuario.

El secretario de la dependencia estatal destacó que entre los acuerdos alcanzados son la implementación de esquemas de créditos blandos dirigidos a productores del sector social, desarrolladores y engordadores, lo que permitirá robustecer la cadena de valor de la carne en el estado. Por ello, planteó la creación de una marca de carne tamaulipeca que facilite su posicionamiento en mercados locales y nacionales.

Asimismo, Varela Flores contempló mitigar los efectos derivados del cierre de la exportación de ganado en pie, mediante la generación de valor agregado a la producción local y el fortalecimiento del mercado interno.

El titular de Desarrollo Rural señaló que estas acciones consolidan a Tamaulipas como una entidad clave en la estrategia nacional para garantizar la seguridad alimentaria y elevar la competitividad del sector ganadero, promoviendo el desarrollo económico y social de las regiones productoras.

La Crónica de Hoy 2026