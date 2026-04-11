Puebla se ilumina con el festival Glow México 2026

El estado de Puebla se prepara para recibir uno de los eventos más innovadores del año con la llegada del festival Glow México 2026, un espectáculo internacional de arte lumínico que transformará el Centro Histórico en un escenario lleno de color, tecnología y creatividad.

Este festival, que por primera vez se realiza en América Latina, se llevará a cabo del 11 al 19 de abril de 2026 y promete atraer a miles de visitantes nacionales e internacionales interesados en vivir una experiencia visual única.

Glow México tiene su origen en Eindhoven, Países Bajos, donde se ha consolidado como uno de los eventos de iluminación más importantes del mundo. Ahora, Puebla fue elegida como sede debido a su riqueza arquitectónica y su valor histórico, lo que permitirá combinar edificios emblemáticos con tecnología de vanguardia.

Durante nueve noches, las calles del primer cuadro de la ciudad se convertirán en un museo al aire libre con un recorrido peatonal aproximado de 2.4 kilómetros. En este trayecto, al menos 15 edificios históricos, como la Catedral, el Palacio Municipal y la Biblioteca Palafoxiana, serán intervenidos con proyecciones de videomapping, luces LED y arte digital.

El horario para disfrutar del festival será de 19:00 a 23:00 horas, momento en el que la oscuridad permitirá apreciar mejor los efectos visuales. Además, uno de los principales atractivos del evento es que será completamente gratuito, lo que busca acercar el arte y la tecnología a todo tipo de público.

Las autoridades estatales y municipales han señalado que este evento no solo tiene fines culturales, sino también económicos. Se espera una importante derrama económica para sectores como hoteles, restaurantes y comercios locales, así como una gran afluencia turística que impulse la imagen de Puebla a nivel internacional.

El festival también destaca por su carácter interactivo, ya que algunas instalaciones permitirán la participación del público, generando experiencias sensoriales que van más allá de la simple observación. De esta manera, Glow México busca crear un diálogo entre la tecnología, el arte y el patrimonio histórico de la ciudad.

Autoridades recomendaron a los asistentes acudir con anticipación, recorrer el circuito a pie y utilizar transporte público para evitar congestionamientos, ya que se espera una alta concentración de personas durante los días del evento.

Con esta iniciativa, Puebla se posiciona como un referente cultural y turístico, demostrando que la innovación y el arte pueden convivir con la historia para ofrecer experiencias únicas a visitantes de todas las edades.