Baja California se posiciona entre los estados con mayor crecimiento de empleo formal

Baja California a la alta en empleo formal

Baja California se posiciona como una de las entidades con mayor dinamismo laboral en el país, al ubicarse con la quinta tasa de crecimiento anual más alta en la generación de empleo formal en México, con un incremento de 2.4% en trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así lo informó el Gobierno del Estado.

Este resultado coloca a Baja California entre las economías estatales con mejor desempeño en materia laboral, reflejando un entorno favorable para la inversión y la generación de oportunidades en el país.

De acuerdo con las cifras más recientes, al cierre de marzo de 2026 la entidad alcanzó un total de 1 millón 49 mil 429 empleos formales registrados ante el IMSS, consolidando una base laboral sólida y en crecimiento sostenido.

Asimismo, durante el primer trimestre del año se han generado 54 mil 526 nuevos empleos formales, aportando al crecimiento nacional.

“Estos resultados reflejan que en Baja California se están generando condiciones reales para que más personas accedan a un empleo formal, con estabilidad y prestaciones”, destacó la gobernadora bajacaliforniana, Marina del Pilar.

El Gobierno del Estado subrayó que esta tendencia positiva fortalece la competitividad de Baja California a nivel nacional, consolidándola como un referente en generación de empleo y desarrollo económico.