Proponen teleférico en Tijuana como solución para la movilidad urbana

Evangelina Moreno Guerra integrante del Grupo Parlamentario de Morena

En una ciudad donde el crecimiento urbano ha rebasado la infraestructura, la movilidad se ha convertido en uno de los principales retos. Bajo ese contexto, la diputada federal Evangelina Moreno Guerra impulsa la creación de un sistema de teleférico en Tijuana como parte de su agenda de transformación urbana.

La propuesta busca responder al aumento acelerado de la población en este municipio fronterizo, que supera los 1.9 millones de habitantes (registrados en 2020), y donde la infraestructura vial actual resulta insuficiente, especialmente en zonas altas donde la geografía complica los traslados.

El proyecto toma como referencia el modelo del Cablebús de la Ciudad de México, planteando un sistema de transporte público que permita reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad y ofrecer una alternativa más sustentable frente al uso del automóvil.

Línea 3 del Cablebús

De acuerdo con la legisladora, el teleférico no solo tendría un impacto en la movilidad, sino también en la calidad de vida de la población, al facilitar el acceso a zonas de difícil conexión, reducir costos de traslado y ofrecer mayor seguridad para los usuarios.

Dentro de su agenda legislativa, Moreno Guerra también plantea que este proyecto sea considerado de interés público, por lo que ha llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a integrarlo en su planeación sectorial.

La iniciativa contempla además la coordinación entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Tijuana para desarrollar estudios técnicos y de viabilidad, así como la gestión de recursos federales que permitan avanzar en su implementación.

Con este planteamiento, el teleférico se perfila como una posible alternativa ante los retos de movilidad en una de las ciudades más dinámicas y complejas del país.