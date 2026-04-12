Semana de la Moto concluye en Sinaloa con concierto de Mago de Oz

Semana de la Moto en Mazatlán

La Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026 finalizó esta sábado con el concierto de Mago de Oz, que reunió a miles de personas en el Centro de Convenciones.

Luego de tres días con diversas actividades, como exhibiciones acrobáticas, concursos, oferta gastronómica, paseos por la zona rural, desfile y conciertos musicales, el evento motorizado llegó a su fin dejando un impacto positivo en la economía de Mazatlán e impulsando de forma permanente la actividad turística durante la Semana de Pascua.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, indicó que la Semana Internacional de la Moto se consolida como uno de los motores económicos más importantes para el puerto en esta temporada vacacional.

Además de generar una importante ocupación hotelera y consumo en restaurantes, bares, comercios y servicios turísticos, fortalece la proyección turística del puerto a nivel internacional.

“La Semana de la Moto es un evento estratégico que impulsa el turismo y fortalece la economía de Sinaloa. Su relevancia internacional posiciona a Mazatlán como un destino de talla internacional dentro del segmento de turismo MICE”, manifestó.

Asimismo, Sosa Osuna afirmó que durante la Semana de Pascua, el puerto registró una ocupación hotelera del 82%, una afluencia turística de 233,248 personas y una derrama económica de 975 millones de pesos.

Esto gracias a los más de 15 mil motociclistas que participaron en el evento motorizado, así como a los miles de turistas que vacacionaron en el puerto y que disfrutaron del sol, la playa y el ambiente biker.

En su edición 30, la Semana Internacional de la Moto ofreció un cartel artístico que incluyó las actuaciones de los grupos Santa Grifa, Los Estrambóticos, Murrieta Sur, Merenglas, Grupo Clase A y el cantante Pancho Barraza.

Así como también un Tributo al Rock en Español con cantantes y músicos representativos del género, conciertos con las bandas Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers, Mago de Oz y el desfile por el Malecón, que contagió de energía y adrenalina a los miles de asistentes que lo disfrutaron.

“Bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, seguiremos impulsando eventos que generen bienestar y proyecten la grandeza de Sinaloa, de esta forma nos consolidamos como un destino competitivo y próspero, buscando que el crecimiento y el desarrollo lleguen a cada rincón de la entidad”, finalizó la titular de turismo sinaloense.