Feria de Puebla 2026 arranca siendo una de las mejores del país con apuesta turística, cultural y económica

Gobernador Alejandro Armenta Mier La Feria de Puebla 2026 fue inaugurada este 23 de abril al mediodía en el Centro Expositor

La Feria de Puebla 2026 fue inaugurada este 23 de abril al mediodía en el Centro Expositor, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dando inicio a 18 días de actividades con una expectativa de más de 1.8 millones de asistentes y una derrama económica que podría superar los mil 500 millones de pesos.

El arranque incluyó un desfile inaugural que mostró parte de la oferta que tendrá esta edición, considerada una de las celebraciones más importantes del estado.

La feria se desarrollará hasta el 10 de mayo, con una programación que mezcla entretenimiento, cultura y promoción económica.

Durante el acto, autoridades destacaron que este evento no solo es un espacio de diversión, sino un motor para el turismo y el comercio local.

Puebla se mantiene como uno de los estados con mayor flujo de visitantes en el país, con millones de turistas registrados en lo que va del año.

Acompañada también por Ceci Arellano, la funcionaria destacó que la organización del evento involucra al sector privado para generar beneficios directos a productores y emprendedores locales, bajo un enfoque de desarrollo compartido.

Puebla se mantiene como uno de los estados con mayor flujo de visitantes en el país. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y marzo recibió más de 4 millones de turistas y registró un incremento del 24 por ciento en conectividad aérea, con la apertura de 12 nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.

Además, la secretaria adelantó que en los próximos días se entregarán 190 distintivos de Turismo Comunitario en los Pueblos Mágicos y recordó que la entidad será sede del Tianguis Turístico el próximo año, además de destacar la realización de más de 300 eventos deportivos que también generan derrama económica.

Pabellones que combinan tradición e innovación

La feria reúne pabellones temáticos que van desde lo gastronómico hasta lo tecnológico. Uno de los espacios más llamativos es el de cocineras tradicionales, donde por primera vez participan más de 130 mujeres dedicadas a preservar la cocina poblana.

También se incluyó un pabellón tecnológico con experiencias de realidad virtual y proyectos innovadores desarrollados en la entidad.

Además, se integran áreas dedicadas a productos locales bajo la marca “Cinco de Mayo”, así como exposiciones ganaderas, zonas comerciales y juegos mecánicos.

La oferta se amplía con espacios como Pueblita, Pensar en Grande, Pueblos Mágicos, Foro Multiusos, Expo Militar, Casa del Terror, pista de hielo, circo, Festival del Asado, restaurantes y bares, entre otros.

En esta edición, Líbano participa como país invitado y Quintana Roo como entidad invitada, aportando muestras culturales, artesanales y turísticas. Al respecto, Lilian Jesús Villanueva Chan destacó la similitud cultural entre ambas entidades y la importancia del intercambio.

Feria de Puebla 2026 La inaugurada este 23 de abril al mediodía en el Centro Expositor, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier

Cartelera artística: uno de los grandes atractivos

La cartelera artística es otro de los puntos fuertes. En el Teatro del Pueblo y el Palenque se presentarán artistas nacionales e internacionales, lo que refuerza el atractivo del evento para visitantes de distintas regiones.

La cartelera del Teatro del Pueblo incluye nombres de alto impacto como Morat, Ozuna, Calvin Harris, Belinda y Cristian Castro.

En el Palenque de Puebla 2026 destacan Alejandro Fernández, Grupo Firme, Carín León y Yuridia.

Operativo de seguridad

En paralelo, el gobierno estatal implementó un operativo de seguridad con más de mil 500 elementos de distintas corporaciones, apoyados con patrullas, drones, videovigilancia, ambulancias, helicópteros y binomios caninos, con el objetivo de garantizar una estancia segura para las familias.

El coordinador señaló que la feria también funciona como una plataforma para que productores y emprendedores muestren la riqueza del estado, con el respaldo de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Canacintra, Canaco, Canirac, el Consejo Nacional Empresarial Turístico y el Consorcio Universitario.

Los horarios del recinto ferial serán de 11:00 a 23:00 horas entre semana, mientras que fines de semana y días festivos se extenderán hasta las 2:00 de la mañana en áreas exteriores.

Con esta combinación de cultura, entretenimiento y estrategia económica, la Feria de Puebla busca consolidarse nuevamente como uno de los eventos más concurridos del país y un punto clave para la promoción turística del estado.