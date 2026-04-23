Se confirma el primer caso de gusano barrenador en humanos en Hidalgo

Gusano Barrenador

Después de los estudios de investigación de un posible primer caso de gusano barrenador en seres humanos en Hidalgo, que con anterioridad sólo había sido encontrado en el ganado y en animales domésticos, las autoridades sanitarias confirman el contagio; el paciente presentaba heridas en las piernas.

Ante esto, se dio inicio a los protocolos correspondientes de vigilancia y Erick José Canales Vargas, responsable del Programa Estatal de Zoonosis de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), enfatizó en que el caso de infección debe de ser visto como una señal de alarma. Además advirtió que si bien se trata del único caso confirmado en el estado, la presencia que ha tenido la enfermedad a nivel nacional sugiere una colonización progresiva de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Por otro lado, es importante mencionar que aunque la mosca no discrimina entre especies, no es necesario tener contacto con animales para contraer la infección.

Asimismo, el responsable de Zoonosis, comentó que a diferencia de la mosca común, la Cochliomyia hominivorax cuenta con la capacidad de detectar heridas a la distancia, con el fin de depositar sus huevecillos para que las larvas se puedan alimentar del tejido vivo.

Por esto, Canales Vargas ha explicado cuales son los grupos de mayor riesgo. Entre ellos destacan las personas en situación de calle ya que a falta de una buena higiene puede tener lesiones abiertas, y también carecen del acceso a un cuidado adecuado. Después, se encuentran los adultos mayores que enfrentan dificultades curar sus propias heridas de manera autónoma.

De igual manera, en la lista están los pacientes con comorbilidades, en especial aquellos que padecen úlceras causadas por patologías crónicas, como la diabetes, que generan lesiones cutáneas. Todas las condiciones previamente mencionadas se convierten en un blanco fácil para la mosca, por lo que las autoridades han insistido en que todos los daños en la piel debe de ser tratado como una vía potencial de infestación.

Medidas de prevención

Erick José Canales Vargas aclaró que la barrera principal en contra del gusano barrenador es la integridad de la piel, para que no exista la posibilidad de que se formen “gusaneras”.

Igualmente, recomendó cubrir con manga larga cualquier lesión, incluso cuando se vean inofensivas como las picaduras de mosquito. En el caso de los hogares, añadió que el uso de mosquiteros en ventanas, la aplicación de repelentes y el mantenimiento de una limpieza general ayudan a disminuir la posibilidad de riesgo.

Por último, en relación a las zonas rurales, el encargado de Zoonosis indicó que es fundamental cuidar al ganado, e insto en mantener una vigilancia constante con el objetivo de poder identificar y tratar inmediatamente cualquier herida profunda en los animales.