Laura Artemisa reconoce los resultados y capacidad de mujeres en Obra Comunitaria

Obra Comunitaria en Puebla

Durante una gira de trabajo por la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, inauguró el drenaje en la calle La Gloria que se encuentra en la colonia Fuentes de San Aparicio, Puebla. Además, también felicitó a las integrantes del Comité, quienes tenían contemplada la construcción de 114 metros lineales, pero que cuando concluyó la obra quedó de 150. Esto beneficiara a todas las familias de la zona.

“Miles de mujeres tesoreras de los Comités de Obra Comunitaria han hecho rendir el recurso e incluso en la mayoría de los casos ampliaron la meta, gracias al buen manejo que hacen de éste, a que buscaron materiales de calidad al mejor precio, porque actúan como en sus hogares y hacen rendir el dinero”.

Igualmente, enfatizó en que ellas fueron quienes le dieron la confianza al Comité al transparentar los recursos y hacerlos rendir “gracias al apoyo de todos y todas, en este año volveremos a apoyarles para otra obra, los resultados están a la vista y es lo justo”.

En compañía de la titular de Convenciones y Parques del Estado, Michelle Talavera, la secretaria de Bienestar resaltó que la obra fue posible gracias al trabajo en equipo, donde mujeres y hombres trabajaron unidos. Asimismo, comentó que será una gran herencia para las niñas y niños.

Por su parte, Samantha Pérez Collado, tesorera del Comité, señaló que por años se había estado gestionando la construcción del drenaje y que siempre obtuvieron respuestas negativas, sin embargo al enterarse del programa de Obra Comunitaria, después de informarse del proceso, conformaron su Comité y obtuvieron el recurso para hacerla.

Antes esto y entusiasmados por el resultado, entre todas las y los vecinos conformaron una caja de ahorro con la que fue posible pasar de la construcción de sólo 114 metros, a un total de 150 metros lineales.

Con estas acciones, el gobernador Alejandro Armenta Mier, implementa programas que garantizan la justicia social y mejoran la calidad de vida de las y los poblanos.