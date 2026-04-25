Coahuila se posiciona como el estado más seguro de México, según ENSU

El estado de Coahuila se consolida como la entidad con mayor percepción de seguridad en México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Según el informe, tres municipios de Coahuila se encuentran dentro del Top 6 a nivel nacional en percepción de seguridad, lo que refuerza la posición del estado como uno de los más seguros del país. Las ciudades evaluadas son Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

De acuerdo con los datos, Piedras Negras se ubicó en el segundo lugar nacional como el municipio con mayor percepción de seguridad, además de ser considerada la frontera más segura del país. Por su parte, Saltillo se mantiene como la capital más segura de México y ocupa el cuarto lugar en el ranking general.

En tanto, Torreón logró avanzar posiciones al pasar del séptimo al sexto lugar nacional, lo que también contribuye al posicionamiento de Coahuila en materia de seguridad.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que estos resultados son producto de una estrategia integral de seguridad basada en la coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como en la inversión constante en infraestructura, equipamiento y capacitación de los cuerpos policiales.

Además, se señaló que el modelo de seguridad implementado en la entidad se sustenta en cuatro ejes principales: prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, lo que ha permitido mantener condiciones favorables para la ciudadanía.

Con estos resultados, Coahuila supera a otras entidades que tradicionalmente han destacado en seguridad, como Yucatán y Baja California Sur, ya que ninguna de las ciudades evaluadas en dichos estados obtuvo una mejor calificación que las tres ciudades coahuilenses.

Las autoridades estatales reiteraron que continuarán fortaleciendo las acciones en materia de seguridad, con el objetivo de mantener la tranquilidad de la población y seguir posicionando a Coahuila como un referente a nivel nacional e internacional.

Se subrayó que el trabajo coordinado entre instituciones y la inversión en el sector han sido factores clave para generar confianza entre la ciudadanía, lo que se refleja en los resultados de la ENSU.