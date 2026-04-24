“Debemos trabajar por la soberanía del país”: Maru Campos

Omar García Harfuch y Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ofreció fortalecer los canales de comunicación con el gobierno federal y reiteró su disposición de colaborar con la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad.

A través de un posicionamiento, la mandataria estatal subrayó que existe coincidencia con el gobierno federa en que las autoridades, sin importar su filiación partidista, deben trabajar manera conjunta para garantizar la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana del país, en apego a la ley y bajo un ambiente de confianza y coordinación institucional.

El pronunciamiento se da un día después de la reunión que sostuvo con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en el contexto de las investigaciones por el operativo realizado en el municipio de Morelos, en la sierra de Tarahumara, entre el 15 y 19 de abril.

Tras dicho operativo, fallecieron en en un accidente automovilístico dos agentes de Estados Unidos, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación, lo que derivó la revisión de los hechos y la coordinación entre autoridades.

Campos Galván aseguró que la disposición de su gobierno para colaborar con el gobierno federal es permanente. “Esa disposición es indeclinable para el gobierno del Estado de Chihuahua y así seguirá sucediendo. El esfuerzo conjunto ha contribuido a disminuir sensiblemente la violencia y el daño que provoca el crimen organizado”, afirmó.

La gobernadora agregó que fortalecer la comunicación entre los distintos niveles de gobierno permitirá mejorar los resultados en materia de seguridad. “Sin duda, mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados”, finalizó.

La Crónica de Hoy 2026