Gobernador de Sinaloa entrega apoyos por 10 mdp al sector ganadero

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entregó apoyos en equipamiento por un monto de 10 millones de pesos al sector ganadero, como parte de los compromisos adquiridos previamente con productores de la entidad.

La entrega se realizó en el marco de la LXI Asamblea General de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS), donde el mandatario estatal acudió como invitado especial durante el informe de labores de su presidente, José Alfredo Sáinz Aispuro. En este evento, se formalizó la entrega de equipos que habían sido prometidos durante la pasada Feria Ganadera.

De acuerdo con la información oficial, los apoyos consisten en cinco equipos completos para labores agrícolas, los cuales incluyen tractores, empacadoras, desmenuzadoras, equipos de rastreo y remolques tipo cama baja. Estos instrumentos están destinados principalmente a la elaboración de pacas, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa de los productores ganaderos.

Durante su intervención, el gobernador recordó que estos apoyos forman parte de una estrategia integral para respaldar al sector pecuario, especialmente ante los retos que ha enfrentado en los últimos años, como la sequía y el incremento en los costos de insumos. También mencionó que su administración ha impulsado acciones como la entrega de forraje, semilla y programas de mejora genética, así como el control de plagas que afectan al ganado.

Por su parte, el presidente de la UGRS, José Alfredo Sáinz Aispuro, agradeció el respaldo del gobierno estatal y destacó que este tipo de apoyos ha sido fundamental para que los ganaderos puedan hacer frente a las dificultades del sector. Asimismo, reconoció que la colaboración entre autoridades y productores ha permitido avanzar en diversos proyectos y mejorar las condiciones de trabajo en el campo sinaloense.

En el evento también estuvieron presentes autoridades estatales y federales, quienes coincidieron en la importancia de mantener la unidad del sector ganadero para continuar impulsando su desarrollo.

Este apoyo representa un paso importante para fortalecer la producción ganadera en Sinaloa, ya que no solo mejora las herramientas de trabajo, sino que también contribuye a incrementar la productividad y competitividad de los productores en la región.

El gobierno estatal reiteró su compromiso de seguir apoyando al sector primario, considerado uno de los pilares de la economía sinaloense. Con este tipo de acciones, se busca garantizar mejores condiciones para los ganaderos y fomentar el crecimiento sostenible de la actividad pecuaria en la entidad.