Puebla lidera concurso nacional de mezcal con 91 medallas

El estado de Puebla se posicionó como líder nacional en la producción de mezcal, luego de obtener un total de 91 medallas en el XV Concurso Nacional de Marcas de Mezcal y Destilados Mexicanos 2026.

Este resultado coloca a la entidad en el primer lugar del medallero entre 10 estados participantes, lo que refleja el crecimiento, la calidad y el reconocimiento que ha alcanzado el mezcal poblano en los últimos años. Del total de galardones obtenidos, 20 fueron Gran Oro, 34 Oro y 37 Plata, lo que representa uno de los mejores desempeños en la historia reciente de este certamen.

Autoridades estatales destacaron que este logro también es resultado del impulso que ha dado el gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier, mediante políticas públicas enfocadas al fortalecimiento del sector mezcalero. Estas acciones han permitido mejorar los procesos de producción, así como fomentar la certificación y profesionalización de quienes participan en esta industria.

El reconocimiento no solo se centra en la cantidad de premios, sino también en la calidad del producto. Según la Academia del Mezcal y del Maguey, el mezcal poblano ha logrado posicionarse como uno de los más destacados a nivel nacional, gracias a su diversidad de sabores y procesos tradicionales que se han conservado por generaciones.

En este sentido, se resaltó el trabajo de maestras y maestros mezcaleros, quienes han sido clave para mantener viva esta tradición. Su experiencia y conocimiento han permitido perfeccionar las técnicas de elaboración, lo que se ve reflejado en la calidad de los destilados premiados.

Además, Puebla cuenta con una amplia variedad de agaves, lo que contribuye a la creación de mezcales con características únicas. Esta riqueza natural ha sido fundamental para que el producto destaque tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Entre las marcas reconocidas en el concurso se encuentran 1001 Secretos, 9 Aguas, 11 Latidos, Cosa Juzgada, La Atlixquense, La Vi de Ca, Ma-Me, Agave Rosa y Papalotl, entre otras. Estas representan la identidad y tradición del mezcal poblano, además de su creciente presencia en el sector.

Como parte del impulso a esta industria, el Gobierno del Estado anunció una inversión de 50 millones de pesos para el año 2026, destinada a fortalecer toda la cadena productiva del mezcal. Este apoyo abarca desde el cultivo del maguey hasta la comercialización del producto final.

Con esta inversión, se busca no solo mejorar la calidad del mezcal, sino también generar desarrollo económico en las regiones productoras, beneficiando a las familias que dependen de esta actividad.

Autoridades señalaron que este logro es resultado del trabajo conjunto entre productores y gobierno, así como de la riqueza cultural de Puebla. El mezcal, indicaron, se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo para el estado, además de una oportunidad de crecimiento a nivel nacional e internacional.