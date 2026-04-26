Sinaloa tendrá la mayor planta de matanol de ultra bajo carbono del mundo, por una inversión de 3 mil 300 mpd

Rommel Gallo, CEO de Transition Industries junto a Ron Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, durante la presentación del proyecto

México podrá convertirse en un actor estratégico en la insdustria química de bajo carbono y en la transición energética global con la instalación de una planta de producción de metanol de bajas emisiones en Topolobampo, Sinaloa; el proyecto Pacífico Mexinol cuenta con una inversión de 3 mil 300 millones de dólares a cargo del grupo TransitionIndustries.

Con el apoyo federal, por meido de la Secretaría de Economía, estatal y municipal, se contempla la construcción de la planta de metanol con emisiones ultra bajas más grande del mundo en su tipo, bajo un modelo orientado a emisiones netas cercanas a cero (Net Zero), mediante el uso de tecnologías de captura de carbono, energías limpias e hidrógeno verde.

La empresa, que estima el inicio de operaciones de la planta para inicio de 2030, tendrá una capacidad de producción de 1.8 millones de toneladas anuales de metanol azul y 350 mil toneladas de metanol verde, lo que fortalecerá la competitividad industrial de México y su integración en cadenas globales de valor.

Es importante mencionar que el metanol es un insumo clave para múltiples cadenas industriales, utilizado en la producción de materiales, combustibles y productos químicos de uso cotidiano. En su versión de bajas emisiones, como la que producirá en Sinaloa, se convierte además en un componente relevante para avanzar hacia procesos industriales y energéticos más limpios.

El proyecto se inserta en la visión del Gobierno de México de impulsar una política industrial orientada a atraer inversiones sostenibles, fortalecer cadenas de valor y generar crecimiento con bienestar, en línea con lo planteado en el Plan México, ya que generará alrededor de 6 mil empleos, así como más de 400 empleos permenentes en operación.