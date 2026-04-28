Máximo Estrada se consolida como figura del ciclismo

Máximo Kaleb Estrada Urrea

Tras su participación en competencias en Colombia, Máximo Kaleb Estrada Urrea, se ha consolidado como uno de los grandes ciclistas de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, acumulando medallas y destacando sus resultados tanto en México como en el extranjero.

“Me siento muy feliz, la verdad, de poder venir aquí a representar a Sinaloa y también a México en otro país. Me siento muy alegre de eso”, declaró Estrada Urrea.

En la presente edición de la máxima justa deportiva juvenil del país, Estrada Urrea obtuvo tres medallas de oro y una de bronce. “Aquí en Jalisco más que nada fue adaptarse. Venía de competir en Colombia y solo fue llegar, prepararme unos días y competir”, explicó.

El deportista comentó que su camino en el ciclismo inició desde el entorno familiar, siendo inspirado por sus propios hermanos y primos, lo que marcó el inicio de una carrera que hoy lo coloca como referente del ciclismo.

Estrada Urrea resaltó el papel fundamental de su círculo cercano y de las instituciones que han respaldado su desarrollo deportivo. “Se lo dedico todo a mi familia y también a los institutos que nos apoyan con transporte, planes y oportunidades para competir”, afirmó.

Después de su participación en Jalisco, el ciclista continuará su preparación para cumplir sus compromisos internacionales, incluyendo una concentración rumbo a eventos de corte continental con la selección mexicana. Finalmente, envió un mensaje a las nuevas generaciones de atletas que sueñan con destacar en el deporte: “Que confíen en todo el proceso que han llevado y que le echen todas las ganas”.

La Crónica de Hoy 2026