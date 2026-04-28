Zacatecas enfrentará temperaturas extremas durante la semana

El Gobierno del Estado de Zacatecas alertó a la población sobre la presencia de temperaturas extremas durante la presente semana, las cuales podrían alcanzar hasta los 40 grados centígrados e incluso llegar a los 45 grados en algunas regiones.

A través de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Rodrigo Reyes Mugüerza, se informó que esta situación climática responde a una intensa ola de calor que afecta a gran parte del país. Ante ello, se hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno es provocado por una circulación anticiclónica que se mantiene sobre el territorio nacional, lo que genera un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso, además de reducir la probabilidad de lluvias.

Las autoridades estatales señalaron que las zonas más afectadas serán los municipios del sur de la entidad, donde se prevén las temperaturas más elevadas. Sin embargo, el impacto del calor se sentirá en gran parte del estado, por lo que se pide a la población tomar medidas preventivas.

Ante este panorama, la Coordinación Estatal de Protección Civil, en conjunto con la Fuerza de Tarea Genaro Codina, se mantiene en alerta para atender cualquier emergencia que pudiera derivarse de las altas temperaturas, como golpes de calor, deshidratación o incendios.

Asimismo, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, así como mantenerse hidratados, usar ropa ligera y protegerse con sombreros, gorras o sombrillas. También se exhortó a prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables ante estas condiciones.

Este aviso se da en un contexto nacional en el que varias entidades del país enfrentan temperaturas elevadas, con rangos que van de los 35 a los 45 grados centígrados, lo que confirma la intensidad de la ola de calor en curso.