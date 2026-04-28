San Luis Potosí será sede de asamblea nacional de Concanaco

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) contempla realizar una de sus asambleas nacionales en San Luis Potosí, lo que representaría un impulso importante para la promoción económica y turística de la entidad.

De acuerdo con información dada a conocer por el presidente del organismo empresarial, Octavio de la Torre, ya se trabaja en coordinación con la Secretaría de Turismo y el gobierno estatal para concretar este evento, el cual podría llevarse a cabo entre febrero y marzo del próximo año.

El líder empresarial destacó que este tipo de encuentros reúne a representantes de las distintas cámaras del país, lo que convierte a la asamblea en un espacio clave para el intercambio de ideas, la toma de decisiones y el fortalecimiento del sector comercio, servicios y turismo a nivel nacional.

Se estima que la asamblea podría reunir entre 800 y mil asistentes, entre líderes empresariales y sus familias, lo que generaría una importante ocupación hotelera en la ciudad. Además, estos eventos suelen dejar una derrama económica de entre 25 y 30 millones de pesos, beneficiando a distintos sectores como hospedaje, restaurantes y servicios locales.

Sin embargo, autoridades y representantes empresariales subrayaron que el impacto no se limita a lo económico. Uno de los principales beneficios es la promoción del destino, ya que los asistentes, al conocer la ciudad, difunden posteriormente sus atractivos en sus lugares de origen, ampliando el alcance turístico de San Luis Potosí.

La Concanaco-Servytur es uno de los organismos empresariales más importantes del país, con presencia en miles de municipios y millones de afiliados, lo que le permite influir de manera significativa en la economía nacional. Su asamblea nacional es el órgano máximo de decisión, donde se analizan temas relevantes para el desarrollo del sector y se establecen estrategias de trabajo.

El anuncio de este evento se da en el contexto del Tianguis Turístico 2026, donde autoridades y empresarios buscan posicionar a México como un destino atractivo ante la próxima realización de eventos internacionales, como el Mundial de Futbol.

La posible realización de esta asamblea en San Luis Potosí refuerza la estrategia del estado para atraer eventos de gran escala que impulsen la economía local y proyecten su imagen a nivel nacional, consolidándose como un destino competitivo para el turismo de negocios.