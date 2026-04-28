Arranca en Coahuila programa de suplemento alimenticio para ganado 2026

Con el objetivo de fortalecer la actividad pecuaria y apoyar a productores ante condiciones adversas como la sequía, el Gobierno de Coahuila puso en marcha el Programa de Suplemento Alimenticio para Ganado 2026, el cual contempla una inversión conjunta de 20 millones de pesos.

El arranque oficial se realizó en el marco de la Asamblea de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, destacó la importancia de trabajar en coordinación con los productores para mantener la productividad del campo.

De acuerdo con la información dada a conocer, este programa opera bajo un esquema de participación compartida, en el que el 50 por ciento de los recursos es aportado por el Gobierno del Estado, mientras que el otro 50 por ciento corresponde a los propios productores beneficiados. Además, se contempla la posibilidad de que los municipios se sumen con aportaciones adicionales, lo que permitiría incrementar tanto las toneladas de alimento distribuidas como el número de beneficiarios.

En esta primera etapa, se proyecta la entrega de 2 mil 352 toneladas de suplemento alimenticio, beneficiando a alrededor de 2 mil 200 productores distribuidos en 38 municipios del estado. El programa está dirigido a quienes se dedican a la crianza de ganado bovino, caprino y ovino, sectores clave para la economía rural de la entidad.

Las autoridades señalaron que el suplemento alimenticio y el concentrado que se entregarán son insumos fundamentales para garantizar la nutrición del ganado, especialmente en temporadas en las que la disponibilidad de pastizales es limitada. Esto permite mantener en buenas condiciones a los animales, evitar pérdidas y asegurar la continuidad de la producción pecuaria.

Durante el evento, el secretario de Desarrollo Rural subrayó que este tipo de programas forman parte del compromiso del gobierno estatal para respaldar a los productores del campo, quienes enfrentan diversos retos derivados de factores climáticos y económicos.

“Con este programa fortalecemos directamente a los productores, asegurando alimento para su ganado y contribuyendo a la estabilidad de su actividad productiva. En Coahuila seguimos trabajando en equipo para que el campo no se detenga”, expresó el funcionario.

El gobernador, por su parte, reiteró que su administración continuará impulsando acciones que brinden apoyo directo al sector agropecuario, considerado uno de los pilares del desarrollo regional. Asimismo, destacó la importancia de mantener una coordinación constante entre autoridades estatales, municipales y productores para lograr mejores resultados.

Finalmente, con el inicio de este programa, el Gobierno de Coahuila busca ofrecer mayor certidumbre a las familias que dependen de la ganadería, al tiempo que refuerza las estrategias para hacer frente a las condiciones climáticas que afectan al campo. Estas acciones, señalaron las autoridades, contribuyen a mejorar las condiciones de producción y a impulsar el desarrollo económico en las distintas regiones del estado.