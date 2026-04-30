Rocha Moya destaca postura de Sheinbaum como defensa de la soberanía ante señalamientos de EU

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El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que el posicionamiento fijado por la presidenta Claudia Sheinbaum debe entenderse en una sola dimensión: la defensa de la soberanía nacional frente a señalamientos provenientes del extranjero.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Navolato, Rocha Moya aseguró estar tranquilo y trabajando, además de agradecer el respaldo que le han expresado las y los presidentes municipales de Sinaloa, así como numerosas personas a título personal.

“En realidad, la presidenta no hace respaldos personales, la presidenta lucha por la soberanía de México, y la soberanía de México la componemos todo el pueblo. Lo que ahora hizo, más que respaldos personales a alguien, lo que hizo es defender la soberanía de nuestro país”, señaló.

El mandatario calificó como sorprendentes los señalamientos emitidos por autoridades de Justicia de Estados Unidos, subrayando que no tiene nada que temer:

“Vamos a hacer todo lo que marca la ley, no adelantemos vísperas, no hay nada que temer, no le temo a nada, yo siento ser una persona limpia completamente y no tengo temor de nada”, reiteró.

Rocha Moya agradeció públicamente el apoyo recibido mediante un desplegado firmado por las y los presidentes municipales, así como las muestras de respaldo personal.

Respecto al posicionamiento de la presidenta Sheinbaum, destacó que se trata de una postura de Estadista, como Jefa de Estado en defensa de la soberanía de México:

“Yo aprecio mucho y por supuesto me parece todo muy bien, el posicionamiento que tuvo la presidenta, para no hablar de cosas en particular, su posicionamiento lo hizo como una Jefa de Estado, la presidenta es una estadista, es una mujer que atiende las cosas del Estado, y en este caso la cosa más importante es defender la soberanía, más que defender a fulano o mengano”, concluyó.