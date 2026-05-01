Abre Mara Lezama Run Social en el puente Nichupté, una carrera recreativa inclusiva para vivir la inauguración con Claudia Sheinbaum

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció, durante el programa “La Voz del Pueblo”, la apertura de inscripciones para participar en la carrera Run Social sobre el puente Nichupté que se celebrará el sábado 2 de mayo, en el marco de la inauguración de esta magna obra con la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta carrera social del sábado 2 es adicional para darle oportunidad a todas las personas que desean participar en este magno evento. El registro ya se puede hacer en el portal registropuentenichupte.com, para esta carrera recreativa de 5 kilómetros, añadió la Gobernadora.

El domingo 3 de mayo será la Carrera Puente Nichupté Cancún 2026, de 5 o 10 kilómetros, con 3 mil participantes y una bolsa de premios por 140 mil pesos en efectivo a los primeros lugares con tiempos oficiales. Para esta carrera las inscripciones ya están agotadas.

Sin embargo, para que nadie se quede sin participar en la ceremonia inaugural del puente Nichupté, la gobernadora Mara Lezama abrió una nueva carrera, la Run Social que será la del sábado 2, a partir de las 4 de la tarde, que contará también con todas las medidas de seguridad. La entrada será por la Bonampak hasta el arco metálico, donde iniciará el recorrido.

Se podrá correr, trotar, caminar, participar con los hijos, con familiares. “Será una carrera recreativa”, puntualizó Mara Lezama. Para mayor facilidad, habrá estacionamiento en el Colegio Monte Verde, el Tec Milenio y en Tajamar. Al final habrá un concierto sorpresa.

La carrera social del sábado está enmarcada en la inauguración oficial del puente a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama. Es un proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene 8.8 kilómetros sobre la laguna, es el más largo de América Latina y a lo largo de su construcción, casi 4 años, ha generado más de 50 mil empleos.

Se construyó con tecnología top-down y sobre él pasarán más de 12 mil vehículos diarios, con una reducción de 45 minutos de la zona hotelera a la zona urbana. Además, desahogará el bulevar Kukulcán.

Por otra parte, al inicio del programa la Gobernadora felicitó a la niñez quintanarroense en ocasión de la celebración del Día de las Niñas y Niños, al tiempo que recordó la serie de actividades realizadas para que pasen feliz el día. Por ejemplo, el evento masivo simultáneo en 125 comunidades, el espectáculo de dinosaurios en Cancún, el festival de Chetumal al que asistieron más de 5 mil personas, todo en coordinación con el DIF Estatal que encabeza la presidenta honoraria Verónica Lezama, y el apoyo de las y los presidentes municipales.

A lo largo del programa, la gobernadora Mara Lezama dio respuesta a las llamadas y solicitudes de las y los quintanarroenses, objetivo de “La Voz del Pueblo”. Asimismo, hizo un resumen de las actividades de la semana.