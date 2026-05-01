Más de 20 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Sinaloa

Día de la Niña y el Niño en Sinaloa

Con el objetivo de celebrar el Día de las Niñas y los Niños, el Sistema DIF y el Gobierno del estado de Sinaloa, organizó un concierto gratis marcado por tener un ambiente totalmente familiar. El evento se desarrollo en la explanada de la Unidad Administrativa y reunió a más de 20 mil asistentes. La participaciones artísticas que formaron parte del evento y de las cuales pudieron disfrutar las y los sinaloenses, fueron el Show Musical de Piccolos y la estrella musical Luli Pampin.

De igual manera, entre las actividades del festejo que junto a miles de niñas y niños, al igual que a los padres de familia quienes llenaron la explanada cívica, destacaron una serie de juegos mecánicos, al igual que snacks que fueron el deleite de las y los pequeños.

Por otro lado, durante la celebración para festejar a la niñez de Sinaloa, en relación a la seguridad, esta estuvo enmarcada por un operativo de seguridad conformado por 3 niveles de gobierno, con el fin de poder resguardar a los miles de personas y pequeños que se dieron cita el día de ayer; 30 de abril del 2026.