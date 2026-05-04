Amplían la Semana Nacional de Vacunación durante todo el mes de mayo en Sinaloa

Semana Nacional de Vacunación en Sinaloa

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que se llevó a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, la cual extenderá su periodo de ejecución durante todo el mes de mayo.

González Galindo explicó que la ampliación tiene el objetivo de fortalecer las coberturas de vacunación en todo el territorio nacional, garantizando el acceso universal a los biológicos del esquema básico, con especial énfasis en la reciente integración de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

“Hemos terminado la semana nacional de vacunación con cifras muy importantes de cobertura. Afortunadamente y con el gran esfuerzo de todas las instituciones se logró la meta en el tiempo esperado y fuimos evaluados por la Federación como el Estado que mejor cumplió con los porcentajes asignados. Es algo positivo, pero no nos detenemos, vamos a seguir vacunando, vamos a ampliar la campaña intensiva de vacunación por un mes y eso nos va a permitir seguir fortaleciendo el sistema de salud y buscar tener niños más saludables y protegidos para hacer frente a las enfermedades”, mencionó el funcionario estatal.

El director de la dependencia estatal subrayó que durante la primera semana de la jornada, el estado alcanzó al 100 por ciento la meta de vacunar a 40 mil personas, colocándose en primer lugar, lo que refleja una respuesta positiva por parte de la población.

Por último, las autoridades de salud hicieron el llamado a la ciudadanía para acudir a las unidades médicas y cetros de salud, a fin de completar sus esquemas y aprovechar la ampliación de la jornada preventiva.

La Crónica de Hoy 2026