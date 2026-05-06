Entregan en Nuevo León casas a 47 familias con el programa Viviendas para el Bienestar

Programa Viviendas para el Bienestar

Como parte del programa Miércoles de Vivienda, el 6 de mayo del 2026, se entregaron en Ciénega de Flores, Nuevo León en el fraccionamiento Infonavit “Los Lirios” nuevas Viviendas para el Bienestar con un inversión superior a los 46 mil millones de pesos. La meta original para el estado consistía en que sólo se construyeran 33 mil viviendas, sin embargo ahora es de 77 mil; por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) van a ser 10 mil, mientras que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) construirá 67 mil. Así lo dio a conocer la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel.

La meta final del programa tiene el objetivo de que a nivel nacional se construyan 1.8 millones viviendas. hasta se el momento se han entregado 1,053 en 15 entidades del país. Esto quiere decir que ya hay 76 conjuntos habitacionales, de los cuales, en 26 conjuntos ya se entregó el 100 por ciento de su disponibilidad.

En Nuevo León se han entregado 47 viviendas con una inversión de más de 46 mil millones de pesos, lo que ha generado 231 mil empleos directos 346 empleos indirectos.

La entrega de vivienda en Ciénega de Flores, tiene un valor diferente a las demás debido a que se trata una entrega prácticamente del conjunto completo. Con anterioridad únicamente se ha tratado de procesos parciales “y hoy estamos a nada de tener ya el conjunto”, añadió Edna Elena.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit dio a conocer que para el mes en curso se tiene contemplado la apertura de 14 fraccionamientos a lo largo de todo México. Asimismo, informó que en el fraccionamiento Los Lirios “le vamos a entregar vivienda hoy a 47 familias”.