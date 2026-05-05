Libia Denisse entrega equipamiento para reforzar a las corporaciones de policía de 46 municipios

Entrega de equipamiento a policías en Guanajuato

En el marco de la 7ª Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, realizó la entrega de equipamiento con una inversión de 143 millones de pesos para el fortalecimiento de las corporaciones municipales de la entidad.

“Hoy destinamos recursos históricos por más de 143 millones de pesos, provenientes del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal (FOEST) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP). Recursos que llegan a los 46 municipios del estado, con asignaciones diferenciadas, responsables y transparentes”, manifestó Libia Dennise.

Por medio del FOEST, la mandataria estatal afirmó que la entrega de 57 camionetas pick up equipadas como patrullas, 41 motocicletas, y 142 radios portátiles de comunicación tipo Tetra, fortalecerá la movilidad, la capacidad de respuesta y la coordinación en campo.

Mediante el FOFISP, la gobernadora estatal llevó a cabo la entrega equipamiento esencial para la protección y el desempeño de las corporaciones como: fornituras, gases lacrimógenos, bastones, candados de mano, cascos y chalecos balísticos, equipos, escudos antimotín y escudos balísticos.

Durante la sesión del consejo, las autoridades estatales abordaron diversos temas en los que destaca la presentación de los compromisos municipales en materia de seguridad pública 2026, que establecen metas claras para los 46 municipios del estado, orientadas a fortalecer la coordinación, mejorar la operación policial y dar resultados medibles en cada territorio.

Finalmente, Libia Denisse anunció la actualización normativa de las instituciones de seguridad pública municipales, la cual es un proceso que busca asegurar que las corporaciones cuenten con reglas claras, modernas y acordes a las necesidades actuales, fortaleciendo su actuación, profesionalización y certeza jurídica.

La Crónica de Hoy 2026