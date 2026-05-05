SSP Tamaulipas recibe a 30 egresados del curso de especialización para Policía Procesal

Egresados del Curso de Especialización para Policía Procesal en el Sistema de Justicia Penal

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) llevó a cabo la entrega de constancias a 30 elementos operativos que concluyeron satisfactoriamente el Curso de Especialización para Policía Procesal en el Sistema de Justicia Penal.

Durante la ceremonia, en la que participaron familiares de los graduados, integrantes de la Guardia Estatal y de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad refrendaron su compromiso de desempeñar sus funciones con profesionalismo, ética, responsabilidad y respeto a los derechos humanos dentro del sistema de justicia penal.

El director de Seguridad Penitenciaria, Ernesto Leyva Ortiz, destacó la relevancia de la función de la policía procesal como garante de la legalidad y pieza fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia.

Asimismo, en representación del personal egresado, una de las participantes destacó que esta capacitación fortaleció no solo las capacidades operativas del grupo, sino también su compromiso institucional y criterio profesional para actuar dentro del debido proceso.

La ceremonia fue encabezada por el subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez, acompañado por el encargado del despacho del Departamento de Policía Procesal, Luis Fernando Martínez Alejo, y autoridades de la SSPT.

Con esto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal busca fortalecer la profesionalización de sus cuerpos operativos y consolida las capacidades institucionales en materia de justicia y reinserción social.