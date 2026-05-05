Todos los domingos Alfajayucan, Hidalgo tendrá un nuevo tianguis de ganado, forraje y artesanías

Playeras bordadas (EUGENIU FRIMU)

El pasado domingo 3 de mayo, en el ejido de Zozea, que se encuentra en el municipio de Alfajayucan, tuvo lugar la inauguración de un nuevo tianguis donde los ganaderos y campesinos ofertaron sus productos.

A partir de ello, se ha decidido que el domingo de tianguis se convierta en algo que suceda una vez a la semana. El evento va a ser instalado en la hacienda para eventos Casco de Hacienda la Golondrinas.

Con el objetivo de tomar las medidas sanitarias más oportunas, el alcalde de Alfajayucan, Julio Agustín Cruz Tovar, dio a conocer que se incluyen cuidados para prevenir el abigeato, al igual que para la reproducción del gusano barrenador. Dentro de la región del Valle del Mezquital, la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México, informó en un comunicado, que Alfajayucan es el municipio en donde se han detectado más casos del gusano barrenador. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), ya ha confirmado cinco casos.

En la misma idea, se les recomendó a los vendedores que se presenten en la oficina de Agricultura con el fin de que registren al ganado y que también, en caso de que no tengan, les pongan aretes.

Por su parte, Antonio Nava, quien es vocero del grupo ejidal de comisariados de este lugar, expuso los productos que ofrecen los ganaderos, los artesanos y los campesinos para que quienes estén interesados en acudir al mercado conozcan las ofertas. Entre los productos que se ofrecen se encuentran ganado vacuno como el angus y el charoláiso big master, forraje como alfalfa, avena y zacate, al igual que artesanías: cazuelas de barro, sombreros de palma y blusas bordadas.