Explota pipa tras choque con tren en Querétaro; hay 2 muertos tras el siniestro

Explota pipa tras choque con tren en Querétaro El accidente ocurrió la mañana del 5 de mayo en Colón, a la altura de Viborillas

Una pipa de combustible explotó la mañana de este martes 5 de mayo tras ser impactada por un tren en la carretera estatal 100, en el municipio de Colón, Querétaro, lo que generó un incendio de gran magnitud, movilización de cuerpos de emergencia y el cierre total de la vialidad. El saldo preliminar es de al menos dos personas muertas y una más lesionada, confirmaron autoridades estatales.

El choque ocurrió a la altura del Puente de Viborillas, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pipa habría intentado ganarle el paso al tren. El impacto provocó una explosión inmediata y una columna de humo negro que pudo verse a varios kilómetros. El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que hasta el momento se tiene registro de dos personas fallecidas y una lesionada, sin que se hayan dado a conocer más detalles sobre su identidad. Además, el gobernador del estado confirmó la cifra de víctimas y señaló que se mantiene el seguimiento de la emergencia.

El funcionario explicó que el accidente ocurrió en un cruce ferroviario y derivó en una fuerte explosión que obligó al despliegue de equipos de rescate y seguridad en la zona, donde continúan las labores para controlar el fuego y evaluar los daños.

Movilización de Protección Civil

Tras el accidente, elementos de Protección Civil estatal, municipal y cuerpos de bomberos se desplegaron en la zona para controlar el incendio, que también alcanzó pastizales cercanos a las vías.

Autoridades de Protección Civil de Querétaro informaron que el siniestro fue atendido en coordinación con corporaciones de El Marqués, Colón, así como cuerpos de seguridad estatal.

En redes sociales, las dependencias confirmaron que no hay víctimas mortales, pero sí una persona lesionada, sin que hasta ahora se detalle la gravedad de sus heridas.

Imágenes difundidas muestran la pipa completamente destruida, mientras brigadistas trabajaban para sofocar las llamas.

Cierran la carretera y rutas alternas

Debido al riesgo por el incendio y las labores de emergencia, la circulación en la carretera estatal 100 fue cerrada en su totalidad como medida preventiva.

El accidente también generó afectaciones en otras vialidades cercanas, como la carretera a Bernal y la vía Tequisquiapan-Aeropuerto, donde se reportó carga vehicular considerable, especialmente hacia la carretera federal 57.

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona, extremar precauciones y utilizar rutas alternas mientras continúan las labores.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial las causas exactas del accidente, aunque las primeras versiones apuntan a que la pipa intentó cruzar las vías antes del paso del tren.

El incidente ya es atendido por las instancias correspondientes, mientras se realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y evaluar los daños.