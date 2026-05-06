Puebla

Este espacio impulsa la promoción gastronómica y cultural de Puebla, al preservar y difundir la identidad de la entidad

Cocineras poblanas celebran gastronomía estatal en la Feria 2026

Por Brayan Chaga
Pabellón de Cocineras Tradicionales

El Pabellón de Cocineras Tradicionales de la Feria de Puebla 2026 reúne a más de 100 cocineras y cocineros provenientes de distintas regiones del estado, quienes comparten con orgullo la riqueza y tradición de la gastronomía poblana.

El Gobierno del Estado de Puebla, invita a las y los visitantes a disfrutar de este espacio que preserva los sabores, saberes y la identidad cultural de Puebla.

Con la participación de representantes del Valle de Puebla, la región Izta-Popo, la Mixteca poblana y la Sierra Norte, el pabellón permanece abierto de 11:00 a 21:00 horas y ofrece una amplia variedad de platillos emblemáticos como mole, pipián, chalupas, tamales, pollo encacahuatado, mixiotes, cacao, chanclas, quesadillas de mango y aguas frescas elaboradas con frutas típicas de cada región.

Este espacio impulsa la promoción gastronómica y cultural de Puebla, al preservar y difundir la identidad de la entidad.

Por esto, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, destacó que la entidad es reconocida como “la cocina de México”, gracias a la riqueza, diversidad y autenticidad de sus recetas, transmitidas de generación en generación. Asimismo, reiteró la invitación a conocer este pabellón, así como las atracciones que forman parte de la Feria de Puebla 2026.

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