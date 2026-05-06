Cocineras poblanas celebran gastronomía estatal en la Feria 2026

Pabellón de Cocineras Tradicionales

El Pabellón de Cocineras Tradicionales de la Feria de Puebla 2026 reúne a más de 100 cocineras y cocineros provenientes de distintas regiones del estado, quienes comparten con orgullo la riqueza y tradición de la gastronomía poblana.

El Gobierno del Estado de Puebla, invita a las y los visitantes a disfrutar de este espacio que preserva los sabores, saberes y la identidad cultural de Puebla.

Con la participación de representantes del Valle de Puebla, la región Izta-Popo, la Mixteca poblana y la Sierra Norte, el pabellón permanece abierto de 11:00 a 21:00 horas y ofrece una amplia variedad de platillos emblemáticos como mole, pipián, chalupas, tamales, pollo encacahuatado, mixiotes, cacao, chanclas, quesadillas de mango y aguas frescas elaboradas con frutas típicas de cada región.

Este espacio impulsa la promoción gastronómica y cultural de Puebla, al preservar y difundir la identidad de la entidad.

Por esto, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, destacó que la entidad es reconocida como “la cocina de México”, gracias a la riqueza, diversidad y autenticidad de sus recetas, transmitidas de generación en generación. Asimismo, reiteró la invitación a conocer este pabellón, así como las atracciones que forman parte de la Feria de Puebla 2026.