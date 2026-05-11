Américo Villarreal destaca avances en seguridad e infraestructura en la frontera norte de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que el fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo de obras estratégicas han permitido impulsar el crecimiento económico y social de la frontera norte del estado.

Durante el programa “Diálogos con Américo”, el mandatario estatal afirmó que Tamaulipas avanza hacia una frontera “segura, moderna y competitiva”, gracias al trabajo coordinado entre el gobierno estatal y federal.

El gobernador señaló que diariamente se trabaja en las Mesas de Paz para atender la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual contempla acciones de prevención, inteligencia, reforzamiento operativo y atención a las causas de la violencia.

Entre las principales acciones mencionó el fortalecimiento de la Guardia Estatal y la construcción de nuevas Estaciones Seguras en la zona fronteriza. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó previamente que estas instalaciones estarán distribuidas desde Nuevo Laredo hasta Matamoros para mejorar la vigilancia en carreteras y brindar apoyo a los viajeros.

Asimismo, destacó que el desarrollo de infraestructura logística y comercial ha sido clave para consolidar a Tamaulipas como uno de los principales puntos de intercambio económico con Estados Unidos. En ese sentido, resaltó las inversiones realizadas en el Puerto Norte de Matamoros, donde el gobierno estatal impulsa obras para fortalecer la conectividad y la operación comercial de la región.

De acuerdo con información del Gobierno de Tamaulipas, en el Puerto Norte se desarrollan trabajos como la construcción de bardas perimetrales, rehabilitación de oficinas y obras complementarias, además de proyectos de almacenamiento y acceso que buscan atraer nuevas inversiones.

El mandatario también destacó la importancia de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo y de la modernización de cruces internacionales, ya que estas acciones fortalecen el comercio binacional y la competitividad regional.

Américo Villarreal sostuvo que la estrategia de seguridad no solamente busca disminuir los índices delictivos, sino también reconstruir el tejido social y generar mejores condiciones para el desarrollo económico y el bienestar de las familias tamaulipecas.

Sin embargo, el tema de seguridad continúa siendo uno de los principales retos en Tamaulipas. En semanas recientes, Reynosa registró narcobloqueos y hechos violentos tras la captura de presuntos líderes criminales, situación que mantuvo en alerta a las autoridades estatales y federales.

A pesar de ello, el gobernador reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con las fuerzas federales para fortalecer la paz y garantizar condiciones favorables para la inversión, el comercio y el desarrollo en la frontera norte del estado.