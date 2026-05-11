Laura Artemisa lleva programa Obra Comunitaria a secundaria en Puebla

Laura Artemisa

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, asistió a la asamblea para la conformación del Comité de la secundaria general Gran Tenochtitlan, ubicada en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio con el objetivo de entregar el apoyo “Obra Comunitaria”.

Durante la asamblea madres y padres de familia eligieron a quienes integrarán el Comité y decidieron que el recurso otorgado se utilizará para la adquisición de equipo de cómputo. Al respecto la funcionaria solicitó a las familias cuidar el uso que sus hijas e hijos hacen de la tecnología y los invitó a promover el consumo de contenidos aptos y formativos.

Además explicó que el Comité será responsable de administrar el recurso. “Ustedes se encargarán de adquirir de la manera más eficiente, con calidad y al mejor costo, porque la transparencia y honestidad son la base de este programa” declaró.

Además de la entrega del programa, la funcionara participó en el festival de Día de la Madre, felicitó a todas las mujeres que cuidan, trabajan y acompañan a sus hijos e hijas.

“A esas mamás que hacen doble función como jefas de familia, que sostienen hogares y sueños, sepan que su esfuerzo es la semilla de un futuro más justo y humano” destacó.

Laura Artemisa García reconoció el trabajo que desarrolla el gobernador Alejandro Armenta para impulsar este tipo de programas que hacen que los recursos públicos regresen al pueblo.