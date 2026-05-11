Capturan al hombre que toco a una niña en tienda de abarrotes de Jalisco: Lemus asegura que “no habrá impunidad”

Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de Luis Antonio “N” el gobernador Pablo Lemus afirmó que en el estado “a las niñas y niños se les respeta”.

El caso de la niña que fue víctima de tocamientos dentro de una tienda de abarrotes en Guadalajara ya tuvo una primera respuesta de las autoridades.

La Fiscalía de Jalisco informó la captura de Luis Antonio “N”, señalado como el probable responsable del abuso, mientras que el gobernador Pablo Lemus Navarro salió públicamente a hablar sobre el tema y aseguró que no se permitirá ningún tipo de agresión contra menores en el estado.

A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario jalisciense confirmó que el sujeto ya fue detenido tras un operativo realizado durante el fin de semana.

“En Jalisco cuidamos a nuestras niñas y niños y no vamos a permitir que ningún degenerado como este atente contra nuestras niñas y niños”, declaró Lemus.

El video del caso comenzó a circular en chats vecinales de la colonia Santa Elena de la Cruz

La investigación arrancó después de que comenzara a difundirse un video grabado el pasado 7 de mayo en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara.

En las imágenes se observa cómo el hombre aparentemente aprovecha el momento en que la dependienta del negocio se aleja para buscar cambio y deja sola a la menor por unos segundos.

De acuerdo con lo que se aprecia en el video, el sujeto se acerca a la niña y realiza un tocamiento en la parte baja de la espalda. La pequeña reacciona con incomodidad y sorpresa, mientras el hombre lanza una risa nerviosa antes de girar hacia la encargada de la tienda, quien ya regresaba al mostrador.

La difusión del material provocó indignación en redes sociales y llevó a que la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes abriera de inmediato una carpeta de investigación.

🚨 Capturan a presunto responsable de abuso sexual infantil en Guadalajara 🚨



👧🏻 La Fiscalía del Estado logró la captura de Luis Antonio “N” señalado presuntamente realizar tocamientos indebidos a una niña al interior de una tienda de abarrotes en Elena de la Cruz. pic.twitter.com/miwUTJSCsp — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 11, 2026

Así localizaron al responsable de tocar a una niña en una tienda de abarrotes en Guadalajara

La Fiscalía estatal informó que, tras recibir la denuncia ciudadana y analizar el video, comenzaron trabajos de inteligencia para identificar al probable agresor.

Las autoridades lograron ubicar un posible paradero en la zona metropolitana de Guadalajara y desplegaron un operativo coordinado con corporaciones estatales y municipales para ejecutar la orden de aprehensión.

La captura se realizó este 11 de mayo durante dos cateos efectuados en distintos puntos de Guadalajara. Uno de ellos ocurrió en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Tetlán, sitio donde agentes ministeriales localizaron y detuvieron a Luis Antonio “N”.

Según explicó Pablo Lemus en su mensaje, el hombre se encontraba escondido en un lugar de supuestos tratamientos contra adicciones relacionado con su propia familia.

“Hoy lunes en la mañana hemos capturado ya a este sujeto”, afirmó el gobernador.

En Jalisco protegemos a las niñas y a los niños y no vamos a permitir abusos.



Ante el lamentable suceso que días pasados se viralizó donde los derechos de una menor de edad se agreden, reconozco el trabajo de @FiscaliaJal destacando la investigación y el operativo para la… pic.twitter.com/fFBjm3U8ZB — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 11, 2026

Enfrentará cargos por abuso sexual infantil

Después de su detención, Luis Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial y deberá enfrentar cargos por abuso sexual infantil.

La Fiscalía de Jalisco señaló que las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen otras posibles responsabilidades relacionadas con el caso.

Por su parte, Pablo Lemus reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía estatal y reiteró que el gobierno mantendrá acciones firmes en casos de agresiones contra menores.

“En Jalisco protegemos a las niñas y a los niños y no vamos a permitir abusos. En Jalisco a las niñas y niños se les respeta”, sostuvo el mandatario.