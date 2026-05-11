Gobierno de Guanajuato fortalece programas y apoyos para las mujeres

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que el Gobierno estatal mantiene una agenda integral enfocada en mejorar las condiciones de vida de las mujeres a través de programas de salud, deporte, emprendimiento, seguridad y apoyo económico.

Durante la transmisión del programa “Conectando con la Gente”, realizado con motivo del Día de las Madres, la mandataria estatal señaló que apoyar a las mujeres significa fortalecer a las familias y generar más oportunidades para que puedan vivir con independencia y bienestar.

Libia Dennise resaltó que por primera vez Guanajuato cuenta con una mujer gobernadora, además de un gabinete paritario y una Secretaría de las Mujeres, situación que, dijo, permite colocar a las mujeres en el centro de las decisiones públicas.

Uno de los principales programas mencionados fue la estrategia “Aliadas”, que integra 27 programas de 15 dependencias estatales enfocados en economía, salud, educación, cuidados y prevención de violencia.

La secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, informó que mediante la Tarjeta Rosa se busca fortalecer la independencia económica de las mujeres con apoyos de seis mil pesos anuales, además de servicios médicos, legales y asistencia para las beneficiarias y sus familias. Añadió que actualmente más de 645 mil mujeres están inscritas en el programa y la meta es llegar a cerca de 690 mil beneficiarias.

La funcionaria señaló que muchas mujeres beneficiadas utilizan por primera vez un apoyo económico decidido directamente por ellas, lo que representa una mayor autonomía en sus hogares.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, destacó que uno de los principales retos es reconocer el trabajo de cuidados que realizan las mujeres dentro del hogar, muchas veces sin remuneración y que limita sus oportunidades de estudio y empleo. Explicó que las mujeres guanajuatenses destinan hasta 44 horas semanales a labores de cuidado.

Indicó que el Gobierno estatal impulsa un Sistema Integral de Cuidados para lograr una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares y evitar que las tareas domésticas recaigan únicamente en las mujeres.

En materia de atención a la violencia, Itzel Balderas aseguró que Guanajuato cuenta con atención gratuita, profesional y confidencial para mujeres víctimas de violencia, además de refugios para ellas y sus hijos. Señaló que este servicio está disponible en los 46 municipios del estado.

La directora de la Comisión del Deporte del Estado, Yendy Cortinas López, informó que el programa “Aliadas por la Activación Física y el Deporte” actualmente opera en 38 municipios y beneficia a más de 2 mil 300 personas, principalmente mujeres, mediante actividades deportivas y recreativas.

Además, autoridades estatales destacaron el trabajo de los Centros Nuevo Comienzo, donde las mujeres pueden acceder a talleres, actividades culturales, capacitación, atención psicológica y herramientas para emprender negocios.

La gobernadora reiteró que el objetivo del Gobierno estatal es que las mujeres puedan vivir libres, seguras y con igualdad de oportunidades, además de avanzar hacia un reconocimiento más amplio de su trabajo dentro y fuera del hogar.