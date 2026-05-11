DIF Coahuila realiza jornadas de cirugías para menores con labio hendido y cardiopatías

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila realizó jornadas de cirugías gratuitas para niñas, niños y adolescentes con padecimientos de labio y paladar hendido, así como cardiopatías congénitas, gracias al apoyo de instituciones médicas, asociaciones civiles y personas benefactoras.

Las intervenciones de labio y paladar hendido se llevaron a cabo en el Hospital Ángeles de Torreón, donde fueron atendidos menores provenientes de municipios como Francisco I. Madero, Parras, Sierra Mojada, Matamoros y San Pedro.

De acuerdo con autoridades estatales, esta campaña fue posible gracias a la colaboración del Hospital Ángeles, médicos especialistas y el apoyo del benefactor Alejandro Jiménez Algara.

Además, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Laguna realizó un donativo que permitió concretar cinco cirugías durante esta jornada médica.

El DIF Coahuila informó que durante 2025, mediante este esquema de cooperación entre sociedad civil e instituciones médicas, se han realizado 44 procedimientos de labio y paladar hendido en beneficio de menores de edad.

Por otra parte, las cirugías de cardiopatías congénitas se efectuaron en el Sanatorio Español de Torreón como parte de una estrategia para atender enfermedades de alta especialidad en niñas y niños del estado.

Estas intervenciones fueron posibles gracias al respaldo del Sanatorio Español, médicos especialistas, la Fundación Chilchota y Camila Casa de Atención Infantil A.C., quienes participaron en la organización y financiamiento de las operaciones.

En esta jornada se realizaron dos cirugías de cardiopatías congénitas, mientras que durante 2025 se han concretado diez procedimientos de este tipo gracias a recursos obtenidos mediante eventos con causa y donativos.

El DIF Coahuila destacó la importancia de la participación social para lograr este tipo de acciones médicas que representan una oportunidad de mejorar la calidad de vida de niñas y niños con padecimientos complejos.

La dependencia reconoció el apoyo brindado por el Hospital Ángeles y la labor de su director, César Alonso Verdeja, así como del equipo médico integrado por los doctores Francisco Iván Ramos Sánchez, José Arturo Óscar Martínez Aguilar, Javier Hernández García y Ernesto Lemus Chaires.

Asimismo, agradeció la colaboración del Sanatorio Español, dirigido por Francisco Barraza Barrón, además del trabajo realizado por los especialistas Roberto Teodoro de Jesús Alvarenga, Edgardo López Mata, Guillermo Godoí Rábago y Angélica Yanawi Rodarte Acevedo.

El organismo estatal señaló que la suma de esfuerzos entre instituciones públicas, iniciativa privada y asociaciones civiles permite ampliar el acceso a tratamientos médicos especializados para menores que requieren atención quirúrgica y cuyos costos suelen ser elevados para muchas familias.

El DIF Coahuila invitó a las familias que tengan menores con alguna de estas condiciones médicas a acercarse a las oficinas del organismo para solicitar información y registrarse en el programa.

Las oficinas centrales del DIF Coahuila se encuentran ubicadas en Paseo de las Arboledas y Jaime Torres Bodet, en la colonia Chapultepec de Saltillo, además de las oficinas regionales distribuidas en el estado.