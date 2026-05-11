CONAPO y gobierno de Puebla firman convenio para combatir pobreza y vulnerabilidad

El gobierno de Puebla y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer las políticas públicas relacionadas con la población y atender problemas como la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad en el estado.

Durante el evento, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que este acuerdo permitirá al estado contar con mejores herramientas para conocer las necesidades de la población y tomar decisiones más precisas en temas sociales. Explicó que la información demográfica ayudará a diseñar estrategias para mejorar las condiciones de vida de las familias poblanas.

El mandatario estatal destacó que el trabajo conjunto con el Gobierno Federal se realiza en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, siguiendo los principios del humanismo mexicano y la bioética social. También afirmó que las acciones impulsadas por la Secretaría de Gobernación son prioritarias para la administración estatal.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal, Félix Arturo Medina Padilla, explicó que conocer la dinámica poblacional del país y de los municipios permite entender mejor las necesidades actuales y planear políticas públicas a futuro.

El funcionario indicó que Puebla es una de las entidades más pobladas del país, con más de siete millones de habitantes, y ocupa el quinto lugar nacional en número de población. Añadió que el estado registra un crecimiento poblacional lento y una baja tasa de fecundidad, con un promedio de 1.9 hijos por mujer.

Además, comentó que actualmente Puebla cuenta con una mayoría de población joven y adulta, aunque en las próximas décadas aumentará el número de personas adultas mayores, situación que representa un reto para las autoridades y que requerirá nuevas estrategias en salud, atención social y desarrollo económico.

Félix Arturo Medina también señaló que para la presidenta Claudia Sheinbaum es una prioridad atender y prevenir el embarazo adolescente, por lo que se reforzarán acciones y programas enfocados en la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y jóvenes en coordinación con el gobierno estatal.

En su participación, la directora General de Tenencia de la Tierra y Población del Estado de Puebla, Paola Mayte Gorzo Lozada, informó que actualmente se trabaja en coordinación con grupos municipales y estatales para prevenir el embarazo adolescente y atender a sectores prioritarios.

Detalló que hasta el momento se han firmado 84 acuerdos de colaboración en distintos municipios y la meta es alcanzar convenios en los 217 municipios de Puebla.

Entre las principales acciones contempladas en el acuerdo destacan el uso de información sociodemográfica de CONAPO para la toma de decisiones, la promoción de la planificación familiar, el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva, así como la asesoría técnica para mejorar las políticas públicas relacionadas con la población.

En la firma del convenio también estuvieron presentes la secretaria técnica de CONAPO, Gabriela Rodríguez Ramírez; el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala; y el director del Consejo Estatal de Población, Abraham David Lozano Morales.