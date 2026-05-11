Filtraciones en presa El Cedral, en Hidalgo, preocupan a ejidatarios

Presa "El Cedral"

El comisariado ejidal de La Estanzuela, José Celestino Vargas Jiménez, informó que la presa El Cedral, en el municipio de Mineral del Chico, en Hidalgo, enfrenta problemas de filtración de agua a causa del deterioro de su infraestructura y de diversas grietas detectadas en el muro perimetral. Detalló que la solución técnica contempla sellar las fisuras, aunque ello implicaría retirar alrededor de 20 árboles de cedro que actualmente dificultan las labores de reparación.

El representante ejidal explicó que el embalse llegó hace dos años a registrar apenas 25 por ciento de su capacidad debido a la sequía; sin embargo, las lluvias recientes permitieron recuperar el nivel hasta alcanzar aproximadamente 85 por ciento. A pesar de ello, reconoció que las fugas continúan.

Vargas Jiménez detalló que desde hace un año los 182 ejidatarios comenzaron trabajos para disminuir la pérdida del recurso hídrico mediante la inyección de cemento en distintas áreas dañadas de la estructura.

Como parte de una primera etapa de rehabilitación, los ejidatarios destinaron alrededor de 400 mil pesos para contener una filtración constante equivalente a un flujo de seis pulgadas que se desperdiciaba día y noche. Para ello, se construyó un muro de contención que permitió reducir significativamente la fuga.

Aunque actualmente la pérdida disminuyó a aproximadamente dos pulgadas, el problema no ha sido solucionado por completo debido a que aún falta intervenir el costado izquierdo de la presa, el cual representa cerca del 40 por ciento del perímetro total de la estructura, cuyas dimensiones alcanzan 50 metros de largo por 20 metros de altura.

El comisariado ejidal advirtió que la reducción del nivel de agua impacta directamente en la actividad económica de la zona, principalmente en el turismo y la operación de las 125 lanchas autorizadas para actividades recreativas, ya que cuando el embalse disminuye considerablemente, el espacio resulta insuficiente para mantener el servicio.

Asimismo, Vargas Jiménez explicó que uno de los principales obstáculos para continuar con las reparaciones son los árboles de cedro que actualmente rodean parte del bordo. Puntualizó que cuando se construyó la presa no existían estos ejemplares; sin embargo, con el paso de los años crecieron y hoy impiden realizar maniobras en las áreas afectadas.

Ante esta situación, el ejidatario adelantó que se buscará gestionar los permisos correspondientes ante las autoridades ambientales para retirar únicamente los árboles necesarios y así poder ejecutar las obras de rehabilitación sin poner en riesgo la estabilidad de la presa.

Finalmente, los ejidatarios reiteraron la importancia de atender las filtraciones a tiempo para evitar un mayor deterioro de la infraestructura y garantizar tanto la conservación del cuerpo de agua como las actividades económicas y turísticas que dependen de este espacio natural.

La Crónica de Hoy 2026