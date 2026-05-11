Exigen reparación de mega bache en la colonia Lomas del Vergel, en Veracruz

Mega bache en Lomas del Vergel en Veracruz

Habitantes de la colonia Lomas del Vergel, solicitaron la intervención urgente de las autoridades municipales para la reparación del mega bache que se encuentra ubicado en la esquina de las calles Flor de Liz y Flor de Saúco del puerto de Veracruz, problemática que desde hace semanas afecta la circulación vehicular y pone en riesgo a peatones y usuarios del transporte público.

De acuerdo con los vecinos, el agua acumulada sobre el mega bache impide que los automovilistas distingan el hundimiento, provocando que numerosos vehículos tengan problemas al transitar por la zona.

Los colonos señalaron que, además de generar daños a las unidades, la situación se vuelve más peligrosa durante las horas de mayor tránsito o cuando las lluvias incrementan el nivel del agua acumulada, ya que los baches quedan completamente cubiertos y prácticamente invisibles para quienes circulan por el lugar.

Asimismo, la ciudadanía explicó que por esta vialidad pasan diversas rutas de transporte público, por lo que diariamente decenas de personas esperan el camión en esa esquina. Sin embargo, indicaron que constantemente deben mantenerse alejadas de la orilla para evitar ser salpicadas con agua sucia cada vez que un automóvil cae en los baches o atraviesa los encharcamientos.

Los habitantes aseguraron que el problema ha sido reportado en diversas ocasiones; sin embargo, hasta el momento no han recibido una solución definitiva, por lo que insistieron en la necesidad de que personal de obras públicas y del organismo operador de agua acudan al sitio para realizar las reparaciones correspondientes.

Finalmente, los colonos hicieron un llamado a las autoridades para atender de manera inmediata tanto la fuga como los daños en la carpeta asfáltica, ya que consideran que el deterioro continuará agravándose si no se interviene a tiempo, afectando la seguridad y movilidad de quienes transitan diariamente por la colonia Lomas del Vergel.

La Crónica de Hoy 2026