Rescatan 127 animales en condiciones de abandono en Michoacán: Fiscalía intensifica combate al maltrato animal

Centro de Atención Canina “Luis Pasteur” Centro de Atención Canina “Luis Pasteur” (La Crónica de Hoy)

Un total de 127 animales —117 perros y 10 gatos— fueron asegurados en condiciones de abandono e insalubridad durante dos cateos realizados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán en el municipio de Marcos Castellanos.

Las acciones, ejecutadas como parte de una estrategia para combatir el maltrato animal, contaron con la coordinación de autoridades municipales y personal especializado en protección animal, quienes participaron en el rescate y resguardo de los animales.

De acuerdo con información oficial difundida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, los animales se encontraban en condiciones críticas, lo que activó protocolos de intervención inmediata para garantizar su bienestar.

Condiciones de abandono e insalubridad

El operativo derivó de investigaciones relacionadas con posibles actos de maltrato animal. En los inmuebles cateados, las autoridades localizaron a decenas de perros y gatos viviendo en entornos insalubres, sin condiciones mínimas de higiene, alimentación o atención médica.

El rescate se llevó a cabo en conjunto con autoridades municipales y personal de protección animal, lo que permitió una intervención más eficiente para el traslado, revisión médica y resguardo de los animales.

La colaboración interinstitucional se ha vuelto clave en este tipo de casos, donde se requiere no solo la acción legal, sino también atención veterinaria y espacios adecuados para la recuperación de los animales rescatados.