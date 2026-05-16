Dejan plantados a productores de frijol en Zacatecas

Productores de frijol que mantienen un plantón en el Congreso del Estado de Zacatecas denunciaron que fueron “dejados plantados” por autoridades estatales, federales y legisladores, luego de convocar a una mesa de diálogo para buscar soluciones al problema del acopio del grano.

La reunión estaba programada para este viernes al mediodía en la Legislatura local, donde desde el pasado 7 de mayo los agricultores mantienen protestas para exigir que se cumpla el acuerdo de compra de mil 500 toneladas de frijol a un precio de 27 pesos por kilo. Sin embargo, ningún representante del gobierno ni diputados acudieron al encuentro.

Los líderes campesinos explicaron que la convocatoria fue abierta y dirigida al gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, además de diputados locales y federales y funcionarios de Alimentación para el Bienestar. La invitación surgió después de que el mandatario estatal llamara días antes a “agotar el diálogo” tras los enfrentamientos entre policías y agricultores ocurridos durante una protesta en el Multiforo de Zacatecas.

En el vestíbulo del Congreso, representantes del movimiento expresaron molestia por la ausencia de autoridades y acusaron falta de interés para resolver la crisis que enfrenta el campo zacatecano. Abraham Castro Trejo, uno de los dirigentes, responsabilizó al gobierno estatal de no atender las demandas de los productores y lamentó que no exista disposición para cumplir los acuerdos pactados previamente.

Por su parte, Federico Najar Castillo, vocero del movimiento, advirtió que los agricultores podrían radicalizar sus protestas en los próximos días ante la falta de respuestas oficiales. Señaló que las decisiones se tomarán en una asamblea interna donde definirán nuevas acciones de presión para exigir una solución inmediata al problema del acopio.

Los campesinos recordaron que desde marzo realizaron protestas y plantones para exigir mejores condiciones de comercialización del frijol, debido a que miles de toneladas continúan sin venderse. En aquel momento, autoridades estatales y federales firmaron acuerdos para facilitar el acopio del grano; sin embargo, los productores aseguran que gran parte de los compromisos no se han cumplido.

El conflicto se intensificó el pasado 9 de mayo, cuando elementos de seguridad estatal desalojaron con violencia a productores que protestaban en las inmediaciones del Multiforo, previo a un concierto organizado por el gobierno estatal por el Día de las Madres. Durante el operativo hubo personas detenidas y organizaciones sociales acusaron represión contra el movimiento campesino.

Además del precio del frijol, los agricultores señalaron que enfrentan otros problemas relacionados con tarifas eléctricas, falta de financiamiento rural, escasez de agua y presuntas irregularidades en los centros de acopio administrados por Alimentación para el Bienestar. Según denunciaron, algunos productores realizaron todos los trámites requeridos y aun así no pudieron entregar su cosecha.

En respuesta a las protestas, el Gobierno de México informó días atrás que el Programa de Acopio para el Bienestar mantiene un precio oficial de 16 mil pesos por tonelada y destacó que en Zacatecas se han acopiado más de 98 mil toneladas de frijol. También aseguró que más de 400 productores sí recibieron apoyo bajo un esquema previo de compra a 27 mil pesos por tonelada.

A pesar de ello, los manifestantes consideran insuficientes las medidas implementadas y sostienen que el problema del campo continúa agravándose. Los dirigentes insistieron en que no retirarán el plantón hasta que las autoridades garanticen la compra total del grano pendiente y atiendan las demandas del sector agrícola.

Mientras tanto, el movimiento campesino anunció que aprovechará el fin de semana para reorganizarse y definir nuevas movilizaciones a partir del lunes, aunque reiteró que mantienen abierta la invitación al diálogo para cualquier autoridad que decida acudir al Congreso local.