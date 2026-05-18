Fortalecen la tecnificación del campo en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó el programa “Obra Comunitaria” combatirá la pobreza alimentaria y aumentará la productividad del campo poblano con la mecanización y tecnificación agrícola a beneficio de miles de productoras y productores.

Armenta Mier mencionó que en este año el gobierno estatal pasará de 750 a mil 800 equipos agrícolas entre tractores, drones, sembradoras, cosechadoras y alzadoras de caña, con la meta de sembrar 200 mil hectáreas este año y 350 mil durante 2027. Explicó que los drones agrícolas permiten fumigar una hectárea en una hora, lo que fortalece la eficiencia y competitividad de las y los productores locales.

En ese sentido, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, reveló que Acatzingo cuenta con más de 10 mil hectáreas sembradas y una producción anual superior a 776 millones de pesos, lo que convierte a la región en un polo agroalimentario estratégico para la entidad y el país.

Asimismo, las autoridades estatales distribuyeron 400 incentivos equivalentes a 2 mil 800 sacos de fertilizante para granos básicos y frijol, además de 127 apoyos económicos por 804 mil pesos para productores afectados por granizadas en Los Reyes de Juárez y Oriental.

Por otro lado, la presidenta del Patronato del sistema estatal DIF, Cecilia Arellano entregó junto al mandatario estatal, sillas de ruedas y apoyos alimentarios en beneficio de personas con discapacidad y familias.

Por último, autoridades estatales otorgaron constancias y apoyos del programa social y recursos para la rehabilitación de instituciones educativas. Agregaron que durante este año invertirán mil 500 millones de pesos para obra comunitaria administrada directamente por comités ciudadanos integrados mayoritariamente por mujeres, además de ampliar el respaldo a 2 mil escuelas poblanas.

La Crónica de Hoy 2026