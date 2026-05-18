Ante pronóstico de lluvias en Hidalgo, Comité de Emergencias se mantiene activo

Gobierno de Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que el Comité de Emergencias se mantiene activo ante el pronóstico de lluvias que existe para distintas regiones de la entidad.

Menchaca Salazar reportó que los cuerpos de seguridad y emergencias atendieron la caída de nueve árboles, encharcamientos y derrumbes registrados en 10 municipios derivado de las lluvias; además, se valoraron daños en casas habitación de Cuautepec de Hinojosa.

Las autoridades estatales mencionaron que sofocaron siete incendios en tres municipios, con lo cual ya suman 367 siniestros en lo que va del año.

Operativos policiacos dejan detenidos y aseguramiento de armas

En materia de seguridad, el mandatario estatal notificó el aseguramiento de dos hombres en Ciudad Sahagún, quienes presuntamente pertenecen a un grupo dedicado a la venta de droga y en cuya posesión se encontraban cuatro armas de fuego, 23 ponchallantas, así como cuatro vehículos con reporte de robo y alteraciones en sus medios de identificación.

En Actopan, elementos de seguridad detuvieron a un hombre con dos armas cortas quien, momentos antes, presuntamente disparó a su pareja sentimental; la víctima falleció mientras recibía atención médica. En ese mismo municipio, fueron arrestadas cuatro personas, entre ellas un menor de edad, por robo a comercio; a los probables responsables se les aseguró un arma corta y producto sustraído.

Finalmente, revelaron pormenores de las investigaciones sobre la detención de 12 policías, en Tezontepec de Aldama y Progreso de Obregón por hechos constitutivos de delito; y se informó respecto a la localización de 10 personas que contaban con ficha de búsqueda

La Crónica de Hoy 2026