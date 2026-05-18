Puebla reconoce a atletas tras sumar 56 medallas en Olimpiada CONADE 2026

Jóvenes deportistas Gobierno Estatal premia esfuerzo de atletas poblanos en Olimpiada CONADE 2026

El gobierno de Puebla reconoció el desempeño de los atletas poblanos que participan en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, donde la delegación estatal acumula 56 medallas en distintas disciplinas deportivas.

Durante la Mañanera estatal, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó el crecimiento deportivo de la entidad, pese a competir en 38 de las 51 disciplinas convocadas, y resaltó el respaldo económico otorgado por el Gobierno estatal para incentivar el alto rendimiento.

Hasta el corte del 17 de mayo, Puebla suma 8 medallas de oro, 17 de plata y 31 de bronce, informó la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby Sánchez. Entre las disciplinas con mejores resultados destacan básquetbol 3x3, esgrima y karate.

En karate, el poblano Luis Felipe Cocolotl Toxtle obtuvo la medalla de oro en kumite individual -57 kilogramos tras vencer a Sonora en la final, además de conseguir bronce por equipos. El atleta aseguró que el resultado es producto del trabajo constante y del apoyo recibido por parte de entrenadores, familiares y autoridades estatales.

También en karate, Julio César Ramos ganó bronce en kumite por equipos dentro de la categoría de 14 a 15 años. El competidor señaló que disputar la justa en casa representó una motivación adicional gracias al respaldo de familiares y amistades.

En boxeo, América Camila consiguió la medalla de plata en la categoría Sub-19 de 57 kilogramos luego de enfrentar a Baja California en la final. La deportista reconoció el nivel competitivo de la Olimpiada Nacional y afirmó sentirse orgullosa de representar a Puebla.

Jóvenes deportistas Gobierno Estatal premia esfuerzo de atletas poblanos en Olimpiada CONADE 2026

Por su parte, la atleta Aleida Rojas destacó la importancia de competir en casa y agradeció los estímulos deportivos impulsados por el gobierno estatal, al considerar que permiten mejorar el equipamiento y fortalecer la preparación de las y los atletas.

Además de la participación en la Olimpiada CONADE, el estado impulsa iniciativas como el Mundialito Social, torneo que reúne a 40 universidades con 48 equipos femeniles y 48 varoniles para fomentar la participación juvenil en actividades deportivas.

Finalmente, Puebla recibió un reconocimiento en el certamen Mr. México Juvenil y Veteranos 2026, donde fue distinguido como capital fitness de México por su proyección deportiva a nivel nacional.