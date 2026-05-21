Al Muatasem Flores; joven de Hidalgo que se encuentra entre los detenidos por Israel

Al Muatasem Belah Alwiraikat Flores

El activista Al Muatasem Belah Alwiraikat Flores nació en Pachuca en el estado de Hidalgo y fue retenido por Israel en aguas internacionales (en el Mar Mediterráneo) cuando se encontraba a bordo de la embarcación Sirius que forma parte de la Flotilla Global Sumud que se dedica a recaudar vivieres para llevarlos a la Franja de Gaza.

Como parte del último intento de poder ayudar a las y a los palestinos, la organización había reunido a 43 embarcaciones y a más de 500 personas originarias de 40 países.

Alwiraikat Flores curso la licenciatura de ciencias políticas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en donde además obtuvo un título junto a una cédula con la que puede ejercer. Aún así, desde que Israel cerro la Franja de Gaza como parte de un bloqueo militar por el cual el transito tanto de personas como de alimento se ha vuelto escasa, el joven de Pachuca se ha dedicado a temas alejados a su formación académica.

El último mensaje que recibió la familia del activista, antes de perder toda comunicación, fue un comunicado en el que les expresaba que los quiere mucho y que “ya se están acercando”, refiriéndose al barco militar israelí. Se ha dado a conocer que las personas capturadas son victimas de actos de tortura.

Después de la captura, el pasado miércoles 20 de mayo, Israel declaró a las y los activistas como terroristas y el día 21 de mayo la familia convocó a una manifestación en el palacio de gobierno de Hidalgo. Por su parte, el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, comentó que la situación le corresponde encargarse de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); aún así, el mandatario expresó su solidaridad “yo lo lamento mucho porque demuestra que un paisano nuestro está siendo solidario con la agresión que está sufriendo el pueblo palestino