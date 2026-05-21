Sociedad y gobierno deben trabajar unidos para fortalecer la paz en Morelos: Edgar Maldonado

Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos

El secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Edgar Maldonado, aseguró que la unidad y la colaboración entre la sociedad y el gobierno estatal son fundamentales para avanzar en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en la entidad.

Dicho lo anterior, fue mencionado durante una reunión de trabajo con integrantes de la “Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad” y el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en la que se abordaron acciones y estrategias para atender las causas que generan la violencia.

Maldonado destacó que la estrategia de seguridad en la entidad se basa en la coordinación permanente entre instituciones, el diálogo abierto con distintos sectores sociales y la atención de las problemáticas que afectan a las comunidades.

Asimismo,el titular de la dependencia estatal subrayó que el gobierno estatal mantiene abiertos los canales de comunicación con la ciudadanía, con el propósito de mantener la cercanía con la población y atender sus necesidades de manera directa.

El funcionario estatal reiteró que la construcción de la paz no es únicamente responsabilidad de las instituciones, ya que implica trabajo en conjunto en el que deben participar familias, comunidades y todos los sectores sociales.

Finalmente, las y los integrantes de la mesa de seguridad reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la tranquilidad, el bienestar y el desarrollo de la población, así como para consolidar un estado con paz, justicia y oportunidades.

La Crónica de Hoy 2026