Laura Artemisa asegura que aumentar la apuesta para que las mujeres tomen más decisiones transformará a Puebla

Laura Artemisa

Durante su participación en una reunión de trabajo con líderes y lideresas sindicales, que fue organizada por el Secretario General de la FTP-CTM, Leobardo Soto Martínez, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, expresó que:

“Soy una orgullosa sindicalista que siempre ha luchado por los derechos de los y las trabajadoras y lo seguiré haciendo, hoy atiendo un encargo del gobernador Alejandro Armenta, pero estoy con ustedes para seguir luchando desde nuestras trincheras por las causas que hemos abrazado y que en mi caso es la educación”,

Al destacar lo importante que es la participación femenina en la construcción de un futuro más justo para todas las personas, y en presencia de las y los representantes sindicales, Laura Artemisa enfatizó en que si aumenta la apuesta para que las mujeres tomen más decisiones “sin duda habrá bienestar y desarrollo para Puebla”.

La secretaria además añadió que el programa Obra Comunitaria es el legado que el gobernador Alejandro Armenta va a dejar en el estado, ya que atiende necesidades que han sido históricamente olvidadas “el dinero del pueblo regresa al pueblo y son las mujeres quienes administran los recursos para hacerlo de manera transparente y lograr más con menos”.

En el encuentro, también le explicó a los líderes y a las lideresas sindicales la forma en la que funcionan los programas de Bienestar y los invitó a que se acerquen a la Secretaría con el objetivo de que sus agremiados puedan acceder a todos los beneficios que fortalecen la vida comunitaria y laboral.

Por último, la secretaria de Bienestar le agradeció a Leobardo Soto, por haberla invitado a la mesa de trabajo que tuvo lugar y además reconoció el esfuerzo que han estado haciendo los líderes y las lideresas sindicales para que las condiciones de trabajo de sus agremiados mejoren

Para finalizar su participación, les recordó que bajo el liderazgo del gobernador del estado Alejandro Armenta, Puebla avanza hacia un modelo de desarrollo con justicia social y participación comunitaria y como ejemplo se refirió a la mejora del salario mínimo.