Gino Segura cumple demanda histórica de guías turísticos; Senado avanza en su reconocimiento legal

Gino Segura

El senador de Morena, Gino Segura, impulsó un avance histórico para miles de trabajadoras y trabajadores del sector turístico, luego de que la Comisión de Turismo del Senado de la República aprobara el dictamen que reconoce legalmente a las y los guías de turistas dentro de la Ley General de Turismo.

La reforma responde a una demanda histórica del gremio, que durante años solicitó ser reconocido formalmente como parte fundamental de la industria turística nacional, al desempeñar una labor clave en la promoción, orientación y difusión de la riqueza cultural, histórica y natural de México.

“Escuchamos a las y los guías turísticos y hoy estamos cumpliendo. Esta reforma dignifica su trabajo, fortalece su profesionalización y ayuda a construir un turismo más competitivo y de mayor calidad para México”, destacó Gino Segura.

La propuesta legislativa, presentada junto con el senador Raúl Morón Orozco, permitirá que las y los guías turísticos accedan a programas de capacitación, certificaciones, acreditaciones oficiales y mayores herramientas de profesionalización, fortaleciendo además la certeza y calidad en la prestación de servicios turísticos.

Uno de los principales avances del dictamen es que incorpora por primera vez una definición expresa de “Guías de Turistas” dentro de la Ley General de Turismo, reconociéndolos oficialmente como prestadores de servicios turísticos.

Asimismo, la reforma fortalece las atribuciones de la Secretaría de Turismo federal para coordinar programas de capacitación y certificación, además de reforzar la colaboración entre Federación, estados y municipios para elevar los estándares de calidad y seguridad en el sector.

Actualmente, México cuenta con alrededor de 11 mil guías de turistas, aunque menos del 10 por ciento posee acreditación oficial, situación que durante años generó rezagos normativos, informalidad y falta de reconocimiento legal.

El dictamen también establece obligaciones específicas para quienes ejerzan esta actividad, entre ellas portar identificación oficial vigente, informar previamente sobre costos y condiciones del servicio, emitir comprobantes fiscales y contar con capacitación y acreditación correspondiente.

Previo a la presentación de esta iniciativa, se realizaron mesas de trabajo con asociaciones y representantes de guías turísticos, quienes expusieron la necesidad de fortalecer el reconocimiento legal de su labor y avanzar hacia mayores estándares de profesionalización.

Con este avance legislativo, Gino Segura refrenda su compromiso con el fortalecimiento del turismo mexicano y con las mujeres y hombres que diariamente representan la voz de México ante millones de visitantes nacionales e internacionales.